El Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural ha denunciado el silencio administrativo llevado a cabo por el Ayuntamiento desde 2017, cuando solicitó que las administraciones públicas iniciaran los trámites necesarios para catalogar como Bien de Relevancia Local al antiguo depósito de agua situado junto al Puente de las Flores. Por este motivo, el 4 de marzo la entidad se dirigió al Síndic de Greuges para demandar que las administraciones públicas valencianas activaran el procedimiento legal para promover la renovación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

En 2015, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural solicitó información sobre el depósito al Ayuntamiento de València. Según el informe que obra en el expediente, emitido por Arqueología en 1995, el edificio tiene interés desde el punto de vista del patrimonio industrial. Además, el propio Ayuntamiento afirmó, en respuesta a la asociación, que «se considera que pudiera tener algún interés desde el punto de vista de arqueología industrial». Comprobado que este edificio no estaba incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de la ciudad de València, la asociación solicitó en 2017 que se iniciaran los trámites necesarios para catalogar al depósito como Bien de Relevancia Local. «Esta petición como otras tantas presentadas por nuestra asociación, ha sido objeto, por parte del Ayuntamiento de València, del más vergonzoso y lamentable silencio administrativo, sin motivo ni justificación alguna y durante casi cuatro años y medio», afirma César Guardeño Gil, presidente Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.

El pasado 4 de marzo, la entidad se dirigió al Síndic de Greuges para solicitar que el gobierno «active los trámites legales necesarios para impulsar de forma coordinada la revisión y actualización del catálogo de bienes y espacios protegidos del ayuntamiento de València con la participación activa y estable de un equipo multidisciplinar». Sin embargo, solo respondió el Servicio de Patrimonio Histórico, afirmando que «no podía remitirse copia de la contestación motivada por cuanto la misma no se produjo desde el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico» y que «del expediente citado en el escrito de la persona interesada, no se había podido localizar ningún informe referente a la Sección de Arqueología dependiente de este Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico». La asociación crítica que el resto de sectores no se hayan pronunciado: «Si en su día respondieron el Servicio del Ciclo Integral del Agua, el Servicio de Planeamiento y el Servicio de Coordinación de Obras en Vía Pública y Mantenimiento de Infraestructuras entendemos que la petición del Síndic debería haber sido remitida también por el propio consistorio a estos servicios, y no solo al Servicio de Patrimonio Histórico, para que se pronunciaran al respecto. Estos servicios están en la obligación y en el deber de explicarnos por qué motivo ni se atendió a nuestra petición».