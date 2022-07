El mosquito tigre es una de las especies más temidas desde hace años, pero los expertos no prevén la llegada de una plaga masiva durante este verano a pesar de las previsiones iniciales tras las lluvias y la primera ola de calor. Además, recuerdan que, aunque también se detectan en julio, la época de tirada máxima del insecto se da a finales de agosto y septiembre, cuando la ciudadanía abandona sus residencias de verano con recipientes que, debido a las lluvias, se llenan de agua y atraen a este tipo de invertebrados. «Estamos en un mundo interconectado en el que el origen de las plagas es muy lejano. El mosquito tigre viaja muy rápido. Es una realidad que están implantados y que son capaces de transmitir enfermedades», aseguran desde la empresa Lokímica. Sin embargo, explican que de momento no suponen una amenaza: «No hay un miedo específico, contamos con los medios necesarios para seguir trabajando y se está cumpliendo con los planes de control. Lógicamente va a haber un aumento desde que se detectó su presencia, pero no se espera un salto brutal», señalan.

La medida preventiva más eficaz es eliminar los focos de cría que suelen crearse en pequeñas acumulaciones de agua como ceniceros, pliegues en lonas, platos o recipientes que se llenan con las lluvias durante finales de agosto y septiembre, momento que coincide con el abandono de las residencias de verano. «El pico está a finales de agosto cuando el Ayuntamiento no puede actuar. Este insecto se origina en un 80% en el ámbito privado, así que el Ayuntamiento solo puede actuar en un 20 %». Es ahí donde el agua reúne las características que busca el insecto y que no siempre se dan en las aguas municipales en las que se realizan los controles. Por este motivo, es importante la concienciación de la población: «La plaga es dependiente del comportamiento de los ciudadanos, es fundamental la educación ambiental y aún no hemos llegado al momento en que las personas se vayan de sus propiedades comprobando que no han dejado este tipo de recipientes», afirman.