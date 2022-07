Devoción universal por la Geperudeta

Con motivo de la presentación de los actos que prepara la Archidiócesis de València para conmemorar el centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados como patrona de València, que se celebra desde el 8 de mayo de 2022 a mayo de 2023, el rector de la Basílica Jaime Sancho puso de relieve la devoción casi universal que suscita la Geperudeta en toda España y en gran parte de los países de América y Asia.

Decía Jaime Sancho que hay centenares de templos, santuarios y capillas dedicados a la Virgen de los Desamparados y repartidos por todo el mundo. Por ejemplo, en la recepción a las Falleras Mayores de València en Roma, que hizo posible Levante-EMV con su suplemento de Fallas, el Papa Francisco confesó a Carmen Martín y Nerea López, que ha visitado varias veces la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, en la ciudad argentina de San Juan.

Al parecer, en 1748 ya existía esta iglesia y pertenecía a la Orden de los Jesuitas. Estaba construida con adobe y constaba de una nave única. Es solo un ejemplo de esta advocación universal por nuestra Geperudeta, que no tiene fronteras. En India y Filipinas, constituye un fenómeno de masas. En Vadodara, The Church Of Our Lady Or The Forsaken, moviliza a más de 50.000 indios, en sus fiestas religiosas; mientras que los actos populares del Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina llegan a reunir a 100.000 filipinos.

La tradición mariana y el fervor por la madre de los más necesitados, en Vadodara, se remonta al 26 de enero de 1959 cuando se inauguró su primer santuario. En Marikina, es muy anterior, desde el 23 de octubre de 1791, cuando se le consagró un templo. En la capital peruana, Lima, encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y San José. Fue en 1629, cuando el valenciano Bartolomé Calafe impulsó la construcción de una ermita dedicada a esta virgen.

En la ciudad colombiana de Bogotá, en la iglesia de la Orden Tercera en hay una gran capilla dedicada exclusivamente a la Virgen de los Desamparados, que tiene a sus pies a San Vicente Ferrer y San Pascual Bailón. Recientemente, en enero de este año, en un viaje por Colombia, el propio Jaime Sancho pudo comprobar la devoción que existe por la Geperudeta en parroquias, comunidades y colegios de aquel país. Granada Meta, Medellín, la capital Bogotá, así como Cali y Tunja (Boyacá) son algunas capitales colombianas donde está muy presente. Lo mismo que en México, en Puebla y Toluca, donde cientos de devotos la siguen y adoran.

Igualmente, en San José, la capital de Costa Rica, encontramos la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, que tiene su origen en una modesta capilla erigida en 1821.

Sin salir de España, también hallamos notables ejemplos de devoción por la patrona de València. Así, la Iglesia de Santa Cruz de Madrid muestra una imagen de la Virgen de los Desamparados en uno de los altares laterales. La capital madrileña cuenta además con una parroquia dedicada a Nuestra Señora en la Plaza de los Pinazo.

Asimismo, en Barcelona, en la Basílica de Santa María del Pí, tiene una capilla desde 1568. En Sevilla, hay una hermandad de Semana Santa que la procesiona y a la que le da nombre; al igual que en Zaragoza. En Vizcaya, existe un hospital asilo y una fundación que gestiona residencias de mayores, inspirados por esta advocación.

En La Coruña hay parroquias y congregación de hermanas... en fin, la lista sería interminable porque estamos ante un símbolo cultural y religioso de ámbito nacional e internacional.

La Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados de Lima se bendijo un 30 de agosto de 1672 en el centro de la capital peruana. Este inmueble fue demolido posteriormente, y el 1 de enero de 1945 se inauguró la actual, en el distrito de Breña, que se puede ver en la foto.

El Santuario de Nuestra Señora de los Desamparados de Marikina, en Filipinas, es conocido por presentar la procesión de Semana Santa más larga de Metro Manila con alrededor de 83 carrozas a partir de 2019. En 1902 se creó una nueva imagen, que es la que actualmente se venera en la parroquia.