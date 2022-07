Siglo y medio de Feria y clavellón

Pocos elementos inmateriales en una ciudad son capaces de alcanzar los 150 años de vida. La feria de València (Gran Fira, Fira de València, Feria de València, Feria de San Jaime, Feria de Julio) lo ha conseguido, pero los rigores de la pandemia han hecho pasar casi de puntillas unas bodas para las que ya no queda gema ni metal noble. No se pudo celebrar nada con carácter excepcional y no se va a celebrar. En la edición que se encuentra en curso -que, de hecho, es la número 150, porque la de julio de 2020 ya fue enterrada por la desescalada que entonces imperaba- lo que impera como hilo argumental es el concepto «Enguany sí», en referencia al regreso. Un primo hermano del «Hem tornat» de las Fallas. Se prioriza el regreso a la edad.

El siglo y medio de vida no se sustancia en la calle. No hay una Batalla de Flores extraordinaria. Ni siquiera hay un castillo piromusical -que se ha caído del programa-. Hay una vuelta a la normalidad de lo que es la feria actual. Que no es poco con lo vivido en los últimos años, pero que no va a realzar la efemérides.

No será, pues, en la calle, pero sí en la mesa o en la estantería. Porque un libro editado por el ayuntamiento no deja puntada sin hilo y desmenuza fleco a fleco la historia y las particularidades de un festejo tan dinámico en su vida como la propia ciudad.

Gil Manuel Hernández cuenta la historia en una obra exhaustiva, pero que será para los curiosos. Que deberían ser muchos, porque la publicación no tiene desperdicio en lo que es tratado histórico.

Un bando del alcalde Vicente Urgellés hace saber que «el municipio que tengo la honra de presidir, haciéndose fiel intérprete de los intereses de los valencianos, ha concebido el pensamiento unánimemente aceptado de crear una feria anual, que sirva de gran mercado de contratación a los habitantes de esta comarca. (...) Todos los inconvenientes que pudieran oponerse a su realización están ya vencidos. (...) A las bellezas naturales que reúne este fértil y delicioso país (...) se agregará la animación y vida que prometen a la Feria las elegantes tiendas de campaña y lujosos pabellones de recreo que levantarán las corporaciones y particulares, las esposiciones de Bellas Artes, flores, frutas e industrias del país que se están organizando, la cabalgata inaugural, los fuegos artificiales, regatas en el puerto, bailes, conciertos y demás diversiones y fiestas peculiares».

Es la declaración de intenciones para incorporar este festejo a un calendario que, en el último tramo del Siglo XIX, y sobre una ciudad que ha dejado atrás todos sus dejes medievales, reacomoda su forma de vida y, por consiguiente, su calendario festivo. Nada es igual al inicio de siglo y liberalismo, burguesía, comercio, industria, comunicación y mil matices más señalan los nuevos tiempos. El calendario festivo también -es el momento en el que surgen nuevas fiestas, como las mismísimas Fallas, y se van arrinconando otras de carácter religioso, como el Corpus, que deja de ser una fiesta tan «grossa»-. Corren nuevos tiempos y la inspiración llega de otras «ferias», como la de Abril de Sevilla. Existiendo previamente la serie de corridas de toros de San Jaime, la Fira irá envolviéndola con un contenedor de festejos que, como es fácil imaginar, evoluciona con el tiempo, aunque, casi milagrosamente, mantenga algunos hilos conductores.

Con el objetivo de no limitarse a narrar la historia de una fiesta, el libro también la interpreta, «enfocando su trayectoria como un privilegiado espejo de una sociedad en cambio, con sus ideologías en pugna, fracturas de clase y conflictos de todo tipo», asegura Hernández.

Y es que la Fira ha tenido todos los avatares del mundo. Periodos de expansión, de popularidad y de absoluta decadencia. Por eso es normal que poco o nada tenga que ver la Exposición de Productos Industriales de la primera edición al Correfira con monólogo de Saray Cerro en la Creu Coberta (agendado para el próximo día 15). «Es un espejo festivo de las transformaciones ocurridas en la ciudad. Y un espejo en el que se han reflejado las clases y conflictos sociales, las ideologías en pugna, los regímenes políticos, los intereses económicos y las tendencias culturales. Una celebración que se ha podido mantener durante siglo y medio, con sus revisiones y sus inestabilidades, pero que es un tesoro cultural».

El autor, por ello, señala los tres modelos de Fira que se han ido sucediendo: «el primero, de marcado carácter burgués, concebido como negocio, que funcionaba como mecanismo de distinción social. Un modelo marcadamente clasista, vertical y jerárquico con actos de participación popular subordinada a las directrices. Un segundo modelo acusadamente ideológico, con la instauración del franquismo, en el que se convierte en un instrumento de legitimación simbólica del régimen, que restaura y resignifica el modelo clasista. Y un tercer modelo en el que nos encontramos, que concibe la Fira como un festival urbano moderno, que apuesta por una cultura festiva abierta, plural y participativa».

Fácil imaginar y suponer los vaivenes. La Feria surge por el empuje de una nueva clase social y por la alucinación que supone la llegada de las nuevas tecnologías, generando esas actividades en las que se interrelacionan sin tocarse las clases sociales. Cuando la ciudad se desescombra tras la Guerra Civil, la Feria se embebe del «espíritu nacional», que aprovecha sus particulares encantos propagandísticos. Que decaen -hasta casi amenazar su existencia- cuando a la Feria le surgen los problemas de la modernidad: que el modelo se ha agotado y que el ciudadano empieza a considerar el mes de julio como un espacio para salir de la ciudad, no para bailar en pabellones. Una ciudad que, ya de por sí, se ha ido llenando de alternativas de ocio y esparcimiento.

La actual Fira ha partido casi de cero. A partir de aportaciones más o menos entusiastas, ha llegado a nuestros días como el autor define entusiásticamente como «festival urbano cada vez más horizontal, transversal, democrático y participativo», siendo ahora mismo «un referente inexcusable de cultura festiva contemporánea».

¿Y en la actualidad? Hernández defiende el impulso dado en los últimos años. A pesar de que desde 2005 ya estaba girando hacia un modelo de festival urbano más abierto y plural, aún no acababa de desplegar todo su potencial desde la política cultural municipal». El autor defiende lo suyo: que tras el cambio de gobierno de conservador a progresista ha pasado de «aparecer como un acontecimiento festivo sin un enfoque claro» para acabar siendo en la actualidad «una fiesta coordinada, diversa, plural e inclusiva, descentralizada y participativa, con un creciente protagonismo en el calendario festivo».

Las Fallas también tienen su particular cuota de pantalla. No sólo porque se utilizan como fuente de contenidos, sino por lo que ésta ha sorbido de la Feria: «es justo reconocer que la Gran Fira ha dejado su influencia histórica en las Fallas. La misma constitución de una Junta de Fira en 1871 es antecedente lejano del comité Central Fallero o de la Junta Central Fallera; el Tren Botijo ferial preludia el Tren Fallero. La Crida que anuncia la Gran Fira en 1900 se adelanta en 51 años a la Crida fallera. También la NIt de Foc fallera y la elección de la fallera mayor de València nacen en el seno de la Fira en 1931. Incluso las secciones en que se organiza el Certamen de Bandas desde 1895 son referente para las secciones del concurso de fallas de 1933. Los pabellones feriales son previos a los paradores falleros de los años cincuenta; las cabalgatas históricas anticipan las cabalgatas falleras del Foc, Ninot y Regne y los carteles que empezaron a editarse para las Fallas de 1929 tienen como referencia artística los carteles de la Fira. Por no hablar de la música de bandas, la indumentaria, la despertà, las tracas corridas, los castillos... que antes de formar parte del paisaje festivo de las Fallas fueron muy relevantes en el programa ferial». Para rematar con el icono de la fiesta: «la figura de la fallera mayor de València, su presentación y exaltación, así como las de las comisiones, no se pueden entender sin los Jocs Florals nacidos en la Fira y las ceremonias en honor a su «regina»». Pero más allá de esos precedentes, la principal fiesta de la ciudad ha sido uno de los sostenes de la Feria desde que alcanzó rango de gran festejo. Especialmente con los procesos de elección de la corte de honor, -recuperados a primeros de los noventa, cuando la feria agonizaba- que actualmente copan la atención durante la totalidad del fin de semana, y con los pabellones falleros de antaño. En la actualidad también se emplean los pabellones (la denominación que tiene la explanada de los Jardines del Palau, para albergar los campeonatos de juegos de mesa) y ahora son el grueso de participantes de la Batalla de Flores. En cualquiera de los casos, dos fiestas que surgieron prácticamente a la vez se han retroalimentado, aunque, a la hora de la verdad, la de marzo haya establecido el claro predominio.