El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, presentará en la próxima comisión de Ecología Urbana una moción para pedir a la concejalía de Pueblos que adecente la Avenida de las Gaviotas de El Perellonet, que según ha defendido “ahora mismo se encuentra en un preocupante estado de deterioro”. En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha explicado que el asfalto está levantado en diversos puntos, y que la vegetación ha invadido tanto las aceras como las zonas para aparcar vehículos y los accesos de la playa.“También deja mucho que desear la limpieza”, ha lamentado en este sentido.

De este modo, Giner ha afirmado que en plena temporada estival el gobierno de Ribó haya abandonado uno de los puntos más visitados por los valencianos para asistir a la playa. “Nuevamente, estamos ante un ejemplo de la desidia de este Ayuntamiento. Por toda la ciudad vemos ejemplos de descontrol en la poda de la vegetación urbana, acumulación de basura y desperfectos tanto en la calle como en el mobiliario urbano. Y desgraciadamente, El Perellonet no iba a ser una excepción”, ha indicado. “Y no lo digo yo, lo dicen los vecinos que con sus denuncias no paran de pedir que por favor se solucione la situación”.

“El estado de la Avenida de las Gaviotas no es más que otro ejemplo del olvido de este gobierno a las pedanías del sur, y en concreto al Perellonet, donde en mayo todavía no había invertido ni un solo euro de las inversiones territoriales previstas para todo el año 2022”, ha señalado. “Es por ello que desde Ciudadanos pediremos una intervención inmediata en esta vía para arreglar el asfalto, acabar con los boquetes en el suelo, podar la vegetación que molesta a los usuarios y adecentar en general la imagen de todo el entorno, también con una limpieza profunda”. “Lamentablemente, el problema de la limpieza y de la imagen es cada vez más generalizado en esta ciudad. Cada día nos llegan nuevos ejemplos de plantas sin podar que incluso se cuelan en las casas, alcorques vacíos, montañas de basura en las islas de contenedores o desperfectos tanto en la calle como en el mobiliario urbano. Me pregunto si el gobierno de Ribó tiene intención de hacer algo de una vez por todas al respecto”, ha concluido.