Los sindicatos y el ayuntamiento no se han puesto de acuerdo sobre las bases para dar estabilidad a los 1.800 interinos que en la actualidad trabajan para el consistorio. Ha habido mesa de negociación, pero en realidad no se ha negociado nada, porque los sindicatos se han negado a abordar ningún punto del orden del día si no se trataban las bases para regular a los interinos. Y el consistorio se ha limitado a pedir a los sindicatos que le hagan otra propuesta al respecto. En conclusión, ni negociación, ni acuerdo, ni tan siquiera acercamiento. "Una burla", aseguran los sindicatos, que han estado apoyados en la misma plaza del Ayuntamiento por una manifestación de interinos que no dejaba lugar a dudas sobre sus reivindicaciones. No se quieren ir a la calle después de años trabajando para la ciudad. "Fijeza ya" o "los que estamos nos quedamos" eran las peticiones de algunos de sus carteles.

Ante esta situación, Arantza Millán, secretaria general de UGT en el Ayuntamiento de València, ha explicado que "en un par de días" presentarán una oferta que no distará mucho de las realizadas hasta el momento. A su juicio, "quien tiene que presentar alguna alternativa es el ayuntamiento, no nosotros que ya hemos presentado varias. Son ellos los que tienen que moverse. Pedirnos a nosotros otras propuesta suena a burla. Parece que quieren que vayamos cediendo por agotamiento y no va a ser así", dice.