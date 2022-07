Los comercios de Ciutat Vella, "los que más padecieron la falta de movilidad" serán los primeros beneficiarios de un programa de digitalización que va a promover el ayuntamiento y que, financiado por los fondos europeos Next Gen, consistirán en la puesta a punto de los negocios para las exigencias del presente y el futuro.

La iniciativa está abierta a 300 autónomos y pymes y consiste en un trabajo en profundidad, en el que una brigada de asesores "harán un itinerario personalizado" y darán las soluciones necesarias para cada comercio "estén en el estado de madurez digital que estén. Desde los que tienen consolidada la venta on line a los que ni siquiera han empezado" ha asegurado el concejal Borja Sanjuán, en su nuevo cometido de Desarrollo Económico. La solicitud del asesoramiento ya se puede pedir en la web municipal "y trabajamos sobre el escenario de empezar en septiembre" destacando especialmente el carácter exclusivo del asesoramiento. "No es un plan estandar, sino personalizado a las necesidades de cada negocio. Para unos será un simple programa de caja, o la firma digital, pero para otros puede ser empezar de cero. Y no es simplemente un diagnóstico y unas recomendaciones: aquí se llega hasta el final en el proceso. No nos debe dar miedo la digitalización". La acción se completa con 30 cursos y 120 webinars.

La presidena de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Eva Blasco, ha puesto de relieve la necesidad de atender primero a los comercios del centro histórico. "porque además son los que pagan los Ibis más caros, pero queremos que sea en toda la ciudad". Que formarían parte de una segunda fase para los barrios más transitados por el turismo (Ensanche, Marítimo, Ciudad de las Artes y las Ciencias...).

Con todo, Sanjuán recordó que "la transformación y la venta digital no debe ser menoscabo de la presencia física. No hay nada peor para un barrio que calles vacías. Pero sí que es necesario para que se pueda vender más y ser más competitivos".