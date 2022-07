El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este martes "imprescindible" la tasa turística en esta ciudad para que quienes la visitan paguen el coste del aumento de servicios que se hace necesario ante una mayor afluencia de gente. Así, ha apuntado que es "razonable" que ese gasto lo paguen los turistas y no los valencianos.

Ribó se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación, preguntado por el debate en torno a la tasa turística en la Comunitat Valenciana y por si se imagina una ciudad de València con ese pago el próximo año.

"No solo me la imagino, considero que es imprescindible la tasa turística", ha respondido el responsable municipal, que ha aludido a la tramitación que tendrá esta semana en Les Corts Valencianes. "Esta semana se vota, se puede implantar en 2024, no el año que viene", ha comentado.

Asimismo, se ha referido al número de turistas que visitan València cada día y ha insistido en considerar "imprescindible" esa tasa. "En estos momentos es imprescindible que el aumento de cargas que tenemos a nivel de seguridad, de limpieza y de muchas cosas no lo paguemos solo los valencianos" sino que "lo paguen también los que son responsables de este aumento", ha expuesto el alcalde.

"Esto no lo pagarán los valencianos, no lo pagarán los hoteleros, lo pagarán los turistas", ha subrayado Joan Ribó. Tras ello, ha declarado que él ha estado en otras ciudades que tienen una tasa de este tipo y ha apuntado que por ello no ha dejado de ir.

"He estado en Ámsterdam, en Roma, en muchos sitios que tienen tasa turística y nunca me he planteado no ir por tener tasa turística", ha asegurado. El primer edil ha invitado "a quien esté en contra de la tasa turística" a aportarle "un dato científico serio de una ciudad que haya puesto la tasa turística y haya visto una bajada del número de personas que la visitan".

Ribó ha aseverado que "no es cierto" que eso pase y que "no hay ningún dato en este sentido", por lo que ha dicho que no entiende los motivos para rechazarla.

"Prefiero que paguen los turistas a que tengan que pagar un incremento de tasas por algún motivo los valencianos. Si lo provocan los turistas es razonable que lo paguen los turistas", ha insistido.