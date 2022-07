Bronca en el pleno municipal por el manifiesto en recuerdo a MIguel Ángel Blanco

En concreto, la principal diferencia era la omisión integra de un párrafo en el que se recuerda que "hoy la ideología por la que ETA mató sigue vigente y con más poder político que nunca. Hoy los herederos políticos de HB siguen sin condenar el terrorismo" y alusiones a la Ley de Memoria Democrática, al utilizar ese concepto de memoria en el sentido de que "defenderla es no tergiversar interesadamente lo que sucedió".

Ese cambio fue calificado de "mutilación" por parte de María José Catalá, a la que secundó Fernando Giner mientras que, de forma airada, los portavoces de unos y otros partidos, más otros concejales se intercambiaban reproches. "¿De verdad preferís que no se lea ésto?" espetó Sandra Gómez. Carlos Galiana y María José Ferrer San Segundo se enzarzaron en voz alta, Joan Ribó le anunció a Fernando Giner que "no le voy a dar la palabra", a la vez que ordenaba al secretario que se leyera la declaración, que es un relato de lo sucedido y la importancia de "transitira a los jovenes esta parte de la historia que encauzó la derrota definiva de ETA y la centralidad de sus víctimas. Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que defendió Miguel Ángel Blanco, y que son los de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos días de julio, y el compromiso con la memoria de todas las víctimas del terrorismo deben ser nuestra guía".

Al acabar el pleno, la oposición se ha reunido para elaborar un manifiesto conjunto de crítica al gobierno municipal, mientras Joan Ribó criticaba al PP abiertamente: "El texto apoya y condena los asesinatos de todas las víctimas del terrorismo de ETA. Además de Miguel Ángel Blanco, hemos recordado a otros políticos como Ernest Lluch, Isaías Carrasco, Tomás y Valiente y Gregorio Ordoñez. Lamentamos el uso electoralista y de división que ha hecho el Partido Popular en este tema, que ha impedido la unamidad frente al terrorismo y la condena firme de los asesinatos".

Ya se había calentado antes del pleno, cuando María José Catalá acusó al equipo de gobierno "que tantas pancartas que se ponen en este ayuntamiento y hoy echamos de menos una pancarta", además de criticar "que se hiciera algo mejor la rotulación que se hizo de la calle Miguel Ángel Blanco. La pidió el PP en 2017 y se tardó cinco años en concederla y en la rotulación no se especifica que es una víctima de ETA y no se hizo ningún acto en ese momento, cuando en esta ciudad hay tres víctimas de ETA. Una administración ciudadana debe tener esa sensibilidad y esa empatía".

La réplica la hizo el portavoz de Compromís, Carlos Galiana, quien reprochó al PP que "tuvieron desde 1997 a 2015 para hacerle una calle a Miguel Ángel Blanco. Y lo ha hecho este equipo de gobierno. Esto es un circo mediático a cuenta del aniversario".

TEXTO ÍNTEGRO LEÍDO EN EL PLENO MUNICIPAL





Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 25 años de aquellas 48 horas de julio de 1997 en las que España entera estuvo pendiente del destino de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y que son recordadas por millones de españoles con emoción, por lo vivido y sufrido, con indignación ante un asesinato a cámara lenta y con reprobación ante un crimen terrorista que por sus especiales circunstancias desató un clamor social contra ETA tras casi 30 años de imposición totalitaria y 777 víctimas mortales.





ETA exigió al Gobierno de España el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco si no se cumplía este chantaje asesinaría a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro los vecinos de Ermua salieron a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche, llenaron las calles de fotos y carteles de Miguel Ángel. Sintieron que ETA estaba atentando contra ellos mismos y respondieron, al chantaje: con valentía, con firmeza, con determinación.





Esta marea de indignación popular por la amenaza de muerte a Miguel Ángel se extendió por toda España. Miles de concentraciones, manifestaciones y actos se sucedieron los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Las imágenes de aquellos días son inolvidables. Millones de españoles participaron en las movilizaciones y estuvieron pendientes de los medios de comunicación. Los ciudadanos exigieron a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo liberara. El gobierno de España, la oposición, todas las instituciones, y la mayoría de la sociedad civil NO cedieron al chantaje y demostraron unidad. Ciudadanos y partidos políticos de derechas, de izquierda, nacionalistas, no nacionalistas, se manifestaron unidos exigiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. Solo se quedó fuera Herri Batasuna, brazo político de ETA. Los ciudadanos, de una forma clara y decidida marcaron una línea divisoria entre demócratas, todos los que repudiaban la tortura a la que ETA estaba sometiendo a Miguel Ángel y a su familia, y los que no la condenaban.





El 12 de julio, a las 48 horas, cumplieron su amenaza asesinando a Miguel Ángel. No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero defendimos nuestra dignidad y exigimos la aplicación del Estado de derecho para derrotar a la banda definitivamente. Nació el Espíritu de Ermua.





Miguel Ángel Blanco era un joven lleno de proyectos, vitalista, comprometido con las ideas en las que creía. Se metió en política para mejorar la vida de sus vecinos en Ermua. Le apasionaba la música y la lectura. Era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Nunca imaginó que otros vascos pudieran odiar tanto lo que él representaba. Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco y español, la tolerancia, la pluralidad política, el constitucionalismo. Todo aquello que ETA quería erradicar. La ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran la antítesis de las de ETA y por esto lo eligieron, como a muchos otros políticos como Ernest lluch, Tomas y Valiente, Isaias Carrasco y Gregorio Ordoñez. Tdas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad, son héroes de nuestra democracia. Las víctimas nos reclaman Memoria, Justicia, Verdad y Dignidad. Es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia que encauzó la derrota definitiva de ETA y la centralidad de sus víctimas.





Nos comprometemos a seguir defendiendo los principios que defendió Miguel Ángel Blanco y que son los principios compartidos de la mayoría de la sociedad española. El ejemplo de Miguel Ángel Blanco, la enseñanza de aquellos días de julio y el compromiso con la Memoria de todas las víctimas del terrorismo deben ser nuestra guía.