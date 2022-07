El Ayuntamiento de València celebrará hoy una sesión extraordinaria en la que tomará posesión el concejal Javier Mateo, que sustituye en el cargo a Pilar Bernabé, nombrada la semana pasada delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Y lo hará conociendo ya un informe de la secretaría municipal que enmienda la plana a la Agencia Valenciana Antifraude y valida la contratación de Mateo y de su compañera Mar Marín como subdirectores de la fundación municipal València Activa. Según la secretaría, las fundaciones pueden contratar a personal de confianza atendiendo al "derecho privado" y sin someterse a los principios de la contratación pública. Además, explica que la figura de los subdirectores encuentra acomodo en la Ley de Fundaciones y son cargos de confianza del patronato que los ha nombrado, de manera que "no resultan aplicables las nomas administrativas ni los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Javier Mateo y Mar Marín fueron nombrados subdirectores de la fundación municipal València Activa la pasada legislatura y ambos formaron parte de la lista socialista de las pasadas elecciones. Hace un año Mar Marín dejó la fundación para dedicarse a la docencia y Javier Mateo ha seguido en el cargo hasta que la concejala Pilar Bernabé ha sido nombrada delegada del Gobierno y ha corrido la lista socialista, es decir, hasta que ha sido designado séptimo concejal del partido Socialista, de cuyo cargo tomará posesión hoy en un pleno extraordinario.

Durante todo este tiempo ambos cargos han estado en entredicho por una supuesta contratación a dedo y finalmente la Agencia Antifraude, a petición del PP, abrió un expediente en el que constaba irregularidades en ambas contrataciones al no haber estado sometidas a un proceso regido por el principio de publicidad y libre concurrencia. Según la agencia, no se habrían justificado sus méritos, capacidad e idoneidad para el cargo.

A raíz de este expediente, la Fundación València Activa solicitó un informe de la Secretaria del Ayuntamiento sobre estos contratos, y la secretaria entregó ayer en el patronato de la fundación un documento que da validez a los mismos. En principio, explica que la condición de València Activa de fundación "la somete al régimen de derecho privado, sin que le resulte de aplicación en la relación con sus empleados o en su organización y gestión de personal ninguna norma administrativa". Recuerda el documento que "la figura del director y de los subdirectores encuentra acomodo en la Ley de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, según la cual "se podrá encomendar la gestión ordinaria o administrativa de las actividades de la fundación a un gerente y prever la existencia de otros cargos con funciones consultivas o meramente ejecutivas". "Así pues -abunda el documento- tales cargos, de existir estatutariamente, quedan evidentemente sujetos a la confianza del patronato formando parte del gobierno de la fundación, que es quien les nombra y sin que resulten aplicables las normas administrativas ni los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La secretaría admite dos reproches de la Agencia Antifraude en el sentido de que "los nombramientos se produjeron con carácter previo a que se reconocieran estatutariamente tales cargos", recordando, así mismo que "las contrataciones laborales se han de formalizar por escrito". Y en ese sentido dice que si esas dos plazas, ahora vacantes, se cubren de nuevo, deben tenerse en cuenta estas advertencias.

A este informe, la dirección de València Activa ha añadido algunas consideraciones que serán remitidas a la Agencia Antifraude. La primera es que en el momento de las contrataciones no estaba vigente la Ley de la Función Pública Valenciana. Así mismo, aunque no existe un informe formal, sí hubo consultas al servicio de personal del ayuntamiento. "La contratación no fue verbal, ya que existe un acta de nombramiento formal y un alta en la Seguridad Social", añade. Y recuerda de manera contundente que "el personal de la fundación no es funcionario de carrera sino personal laboral".