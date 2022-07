El 63% de los usuarios del carril bici de València consideran que no es suficiente la red de la ciudad y de su área metropolitana, y consideran que debería ampliarse. Así lo revelan los resultados de la encuesta que Facua Comunidad Valenciana ha realizado para conocer el grado de uso y la satisfacción de la implantación del carril bici en la capital.

El análisis del estudio se ha realizado separando en dos grupos: en primer lugar aquellos que son usuarios habituales (lo usan a diario o semanal) y aquellos que no lo usan o de manera esporádica.

Así, el 58,7% de los encuestados no usa o usa esporádicamente el carril bici, de ellos el 30,4% nunca los usa y un 28,3% los usa esporádicamente. El 41,3% de los encuestados usa semanalmente (un 17,4%) o diariamente el carril bici (un 23,9%).

Tipo de uso del carril bici

En primer término, de los encuestados que son usuarios habituales, ya sea por un uso diario o semanal, el 55,3% lo usan para cualquier desplazamiento. De ellos, solo para ir a trabajar o a su centro de estudios un 34,2%, y el 10,5% de los usuarios habituales lo usa solo para ocio.

La mayoría de los usuarios, usen o no usen el carril, manifiesta que el Ayuntamiento promueve de forma notable el uso con sus políticas de movilidad.

Seguridad

En el caso de la seguridad, para los carriles bici protegidos, tanto usuarios como no usuarios piensan en un 66,3% que los carriles bici protegidos no entorpecen la movilidad del resto de vehículos. Al separar los grupos, el 89,5% de usuarios habituales creen que no se entorpece el tráfico y el 10,5% que sí. En el grupo de no usuarios o esporádicos un 50% piensa que sí y el otro 50% que no entorpece el tráfico.

Un 75% de los encuestados señala que no se respetan los límites de velocidad establecidos en los carriles bici protegidos. De ellos, los usuarios piensan en un 39,5% que sí se respetan y un 60,5% que no. De los no usuarios o de uso esporádico, sólo el 14,8% piensa que se respetan los límites de velocidad y el 85,2% considera que no se respetan.

La mayoría de encuestados indica que tanto peatones como usuarios de vehículos respetan los carriles bici, ya sean usuarios o no de ellos.

Además el 58,7%, ya sean usuarios o no del carril bici, creen que alrededor de 2 de cada 10 usuarios de monopatines eléctricos cumplen con las normas de circulación.

En otra cuestión sobre la seguridad de los carriles bici protegidos, el 55,4% de los encuestados cree que el ancho es suficiente para una circulación segura. Pero dentro de los usuarios habituales, sólo es el 44,7% los que piensan igual. En relación a si deberían ser unidireccionales, la mitad de los encuestados opinan que si y la otra mitad que no. Y tampoco entre los dos grupos analizados.

Sobre el riesgo de accidentes con peatones, del total de encuestados un 44,6% cree que si se ha reducido. Sin embargo, existen discrepancias importantes entre los usuarios del carril bici, el 65,8% piensa que si se ha reducido, y los no usuarios: sólo el 29,6% cree que haya existido una reducción.

En el apartado de seguridad, cabe destacar que sobre los carriles bici no protegidos, el 63% de los encuestados cree que los carriles bici no protegidos en aceras de menos de cinco metros deberían ser eliminados.

Infraestructuras

La mayoría de los encuestados, un 63%, cree que no es suficiente la red de carril bici de València y su área metropolitana. Entre los usuarios, son el 81,8% los que piensan que no es suficiente, mientras que en los no usuarios es el 50%.

No hay diferencias entre ambos colectivos en cuanto a las bicicletas de alquiler públicas, en ambos casos el 70% de los encuestados considera es suficiente la cantidad actualmente disponible.

Un mismo porcentaje, el 70%, piensa que no hay suficientes aparcamientos de bicicletas en la ciudad. Además, ambos colectivos en su mayoría cree que no son seguros, un 66,3%.

Sobre el mantenimiento de las infraestructuras, los usuarios opinan en un 57,9% que no se mantienen correctamente, mientras que el 42,1% creen que si lo están.