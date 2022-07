La playa del Perellonet se cerrará la próxima semana

La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha asegurado que el gobierno central cerrará las playas del Perelló y Perellonet la tercera semana de julio para hacer un trasvase de arena.

Catalá ha asegurado que "la petición se realizó en abril y se ha tenido mucho tiempo para hacerlo, es un despropósito cerrar en plena temporada, llegan tarde y en el peor momento, parece increíble que el mismo día que se aprueba la tasa turística en las Cortes tengan tan poca sensibilidad Sánchez y Puig, mientras Ribó sigue de brazos caídos sin poner freno a este despropósito”.

“No puede ser que se realice en la tercera semana una actuación que debía haberse hecho hace meses, y no ahora cuando los hosteleros están recuperándose de dos años muy duros se decida hacer esta intervención”, explicó Catalá.

“Desde el PP estamos junto al alcalde pedáneo del Perellonet, aunque no sea de nuestro partido, y del alcalde del Perelló. No es el momento, no puede hacerse esta intervención en plena temporada turística y pedimos al alcalde Ribó y Puig que frenen esta barbaridad”, añade Catalá.