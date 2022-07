La portavoz del PP en el ayuntamiento de València, María José Catalá, ha mostrado su apoyo a los vecinos de Benimámet que rechazan la creación de un centro intergeneracional o centro de menores por parte de la Generalitat en el solar dotacional más grande que queda en la zona. “La Generalitat no debería de construir un edificio que no piden los vecinos, debería escucharles y parar un atropello de la voluntad vecinal porque Benimàmet tiene proyectos más urgentes por los que apostar”.

Mª José Catalá se ha reunido con representantes de la Associació de Veïns i Veïnes de Benimàmet y les ha mostrado la predisposición del Partido Popular de ofrecer sus votos al PSOE en el Ayuntamiento para frenar el proyecto impulsado por Compromís en la Generalitat puesto que la cesión de los terrenos no va a destinarse para las necesidades reales de Benimàmet. “Los vecinos de Benimàmet han salido en masa a la calle para protestar y decir que no quieren un centro intergeneracional pero la Consellería de Aitana Mas sigue dando los pasos administrativos para que el centro intergeneracional, que según la Generalitat será centro de menores, sea una realidad. Llevan un año tramitando el proyecto y hay que frenar estas intenciones porque la administración debe cubrir las necesidades de los vecinos no trabajar por sus propios intereses”, ha apuntado Catalá.

El solar donde se pretende instalar este centro es una parcela municipal de 4.000 metros cuadrados en el centro de la población: “no se puede ceder este suelo vital en una zona en la que viven 15.000 valencianos”.

En este sentido, ha añadido que “Ribó debería tener la valentía de salir del despacho y escuchar a los vecinos que quieren en este solar un Centro de Mayores, la ampliación del Centro de Salud, salas multiusos y la implantación de la Universidad Popular. Todas estas peticiones las apoyamos desde el PP porque es la realidad que necesita Benimàmet", afirma.

Por último, la portavoz popular ha instado a la administración a “tener un buen criterio, sentarse con los vecinos y dotar a Benimàmet de las infraestructuras de las que carece y sin más que necesarias”.