Aunque el concejal Borja Sanjuán lo calificó de "desacuerdo afortunadamente excepcional", PSOE y Compromis, los socios de gobierno en el Ayuntamiento, han escenificado el palmario desacuerdo vivido en la Junta de Gobierno a la hora de adjudicar una parte de La Base, el antiguo cuartel general del Alinghi al Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora), dependiente de la Consellería de Economía Sostenible para la instalación de un Centro de Orientacion, Emprendimiento, Acompañamient e Innovación para el Empleo. Aprobado con el voto mayoritario de Compromis y el voto en contra de los socialistas. Un alquiler de una superficie de poco más de dos mil metros cuadrados por un periodo de 30 años, prorrogable a veinte más.

Sanjuan estuvo duro, durísimo, mientras Sergi Campillo, copartícipe de la rueda de prensa, guardaba respetuoso silencio. La decisión de aceptar la cesción del espacio la calificó el edil socialista como "fracaso colectivo". "Es positivo que las decisiones trascendentes se acuerden".

Recordó además que otro de los desencuentros vividos previamente fue la expulsión de la vicealcaldesa Sandra Gómez de la Comisión Delegada de La Marina "cuando estaba de luna de miel".

¿En qué se basa el voto en contra de los socialistas? Sanjuán ha recordado en ese sentido que "el Consejo Rector de La Marina ya rechazó este proyecto. Y ahora se aprueba en una situación de periodo transitorio por la liquidación del Consorcio". Y concretamente, lo aprueba "una parte del Consorcio" (el ayuntamiento) "y una parte del mismo" (Compromís). "No es un buen proceder ni es lo mejor que se puede hacer en la base del Alinghi. Es un espacio privilegiado y una punta de lanza de la atraccicón de inversiones por el que se han interesado entidades con proyectos muy transformadores. No creo que tenga mucho sentido que, en un periodo transitorio como el que vivimos, aprovechemos para trocear y adjudicar La Base, y más cuanod hay sentencias pendientes".

Sanjuán siguió desgranando los argumentos: "Nos hemos dado prisa en adjudicar a Labora, algo que no va en consonancia con la idea d elos centors de empleo de la ciudad, que están en espacios de proximidad, en barrios con tasas de desempleo altas. Creo que, a falta de un plan conjunto de La Marina, no podemos adjudicarla". Pero quedaba lo mejor: que el destino será "para que un compañero de la administración tenga un despacho con vistas al mar".

El contraataque de Campillo

Sergi Campillo no ha perdido la calma y, a la hora de tomar el micrófono (un "por alusiones" más que justificado), dio otra lectura a la situación: "Lo deseable o recomendable es que se desbloquee la transitoriedad de La Marina. Queremos llegar siempre a acuerdos, pero lo que no podemos es mantener bloqueada La Marina por más tiempo. Y este alcalde lo va a garantizar". Y como dicen que la mejor defensa es un buen ataque, aseguró que "hemos pedido una reunión con el presidente de la Generalitat y ésta no ha llegado. Supongo que por cuestiones de agenda". Con lo que la estrategia de la formación valencianista es que "hay que darle vida a La Marina. Y ponernos de acuerdo con el modelo".