Ribó no hará nada en la ZAL hasta que haya una sentencia judicial firme

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado que no moverá nada en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto hasta que no haya una sentencia firme sobre su legalidad. Ribó admite que ha tenido que recepcionar las obras de este parque logístico del puerto porque no le quedaba otra salida y así se lo confirmaron los servicios jurídicos municipales. Pero dado ese paso, el Ayuntamiento de València no piensa poner en marcha nada en esos terrenos. Ribó sigue pensando que no se debieron presentar recursos a la última sentencia que declaraba ilegal la ZAL y, por contra, es partidario de revertir el suelo a lo que siempre fue: huerta.

Dos décadas después de que se expropiaran los terrenos a los vecinos de La Punta y se hiciera la Zona de Actividades Logísticas, el pleito no ha terminado. Aunque los vecinos ya fueron indemnizados y realojados, el conflicto sigue en los tribunales y este mismo año ha habido una tercera sentencia que declara ilegal aquella operación. Ante esa sentencia, tanto la Generalitat Valenciana como la Autoridad Portuaria han presentado sendos recursos, pero el Ayuntamiento de València ha desistido. Cree que llegados a este punto es mejor abandonar este proyecto y devolver los terrenos a sus dueños para que vuelvan a ser huerta. Operaciones paralelas El problema, sin embargo, es que en paralelo al conflicto judicial, el ayuntamiento, que lleva veinte años sin recepcionar las obras de la ZAL, había pedido que se actualizaran y, una vez hecha esa actualización, se ha visto obligado a recepcionar las obras. Eso significa que el ayuntamiento se hace cargo de los viales y se abre la posibilidad de que se implanten las empresas. En resumen, eso permite que la ZAL se active. Pero Ribó advierte que no moverá un dedo en esa dirección. El alcalde asegura que no hará nada en la ZAL hasta que se aclare la situación judicial, es decir, hasta que se resuelvan los recursos de la Generalitat y el Puerto y haya una sentencia firme. El alcalde recuerda que su posición es asumir la sentencia y revertir los terrenos a sus legítimos dueños. Es decir, sentarse a hablar con los vecinos y buscar soluciones de manera consensuada.