El ayuntamiento tendrá que gastarse 1,2 millones para poner en marcha el pabellón de Nou Moles

Estaba anunciado, pero no por ello deja de ser anómalo. La Generalitat está a punto de terminar las trabajos de construcción del nuevo pabellón de deportes de Nou Moles, pero el presupuesto fijado en 2011, cuando se puso la primera piedra, se ha quedado corto 11 años después y tendrá que ser el ayuntamiento el que lo acabe y ponga los equipamientos. En total, tendrá que gastar 1,2 millones de euros para ponerlo en funcionamiento. Ayer mismo la Junta de Gobierno Local aprobó una primera licitación de medio millón de euros para el equipamiento interior de pistas, piscinas, gimnasio, vestuarios, etc. y antes de que finalice el mes saldrá a licitación otro contrato para terminar el suelo del pabellón y otros servicios que no hará la administración autonómica.

Fue en 2011 cuando la entonces alcaldesa, Rita Barberá, colocó la primera piedra del que debería ser el mejor pabellón de deportes de la ciudad, 11 millones de euros con cargo al llamado Plan Confianza de la Generalitat, impulsado por Francisco Camps. Pero la crisis malogró el proyecto y ha estado una década, o cerca, esperando a ser retomado, cosa que ocurrió esta última legislatura. Para entonces, sin embargo, el presupuesto inicial ya no era el mismo y la asignación de la Generalitat era fija, de manera que la obra se quedaría sin terminar para que lo hiciera el Ayuntamiento de València. Las cuentas Pues bien, eso finalmente será así y el consistorio, a través del área de Deportes, afrontará ese remate de la obra. En la Junta de Gobierno de ayer se aprobó, por un importe de 505.000 euros, la licitación de equipamientos internos, entre ellos los del pabellón principal (156.904 euros), la piscina (40.226), los vestuarios y aseos (202.064), y la sala de musculación (105.965). Y en las próximas semanas, antes de que acabe el mes, según fuentes municipales, se licitarán las obras que faltan por hacer, entre ellas el suelo de algunas instalaciones. Esa licitación superará previsiblemente los 600.000 euros, de manera que el montante global se acercará a los 1,2 millones. Hay que decir que el ayuntamiento da por bien empleado ese dinero, pues se trata de una obra largamente demandada por el barrio y por los equipos deportivos que tendrán allí su base.