Javier Mateo: "Si Vox llegara a coger Deportes, los Gay Games correrían peligro"

Javier Mateo se encargará, como mínimo, los próximos diez meses, de llevar las riendas de una de las señas de identidad de la ciudad: la cultura deportiva.

Menos bonito, la oposición municipal le ha dicho de todo: «investigado», «enchufado»... una forma de empezar la carrera con el paso cambiado.

Es un tema que se ha explicado bien. Cuando haces muchas cosas, y la lista de éxitos es importante, aunque no hace falta ya mencionarlos, la única forma de hacer política es embarrar el terreno de juego ante la falta de propuestas. Cuando salió la auditoría estábamos plenamente tranquilos de que todo se había hecho de forma correcta. Y el último informe del secretario de la Fundación que se incorporó en 2021 ha venido a confirmar que los nombramientos, igual que los ceses, se hacen a través del patronato y que es el derecho privado el que los rige.

Su trayectoria en València Activa ha sido muy elogiada. Pero, para cubrir el puesto de Pilar Bernabé, le dan Deportes y no Desarrollo Económico. ¿No es un contrasentido?

Al final somos gestores y la gestión en el área económica dependerá de Borja Sanjuán, que tiene las competencias de Hacienda y hay una relación evidente entre una y otra. Hacienda y Economía, Empleo y Emprendimiento. Es una evolución natural. Luego está la carga que tiene deportes, que es enorme y a la que podré dedicar mi atención en un 95 por ciento. Porque el cinco que queda será para seguir en el Consejo Local de Emprendimiento e Innovación. Uno no puede salir de los que es su mundo profesional incluso antes de entrar en la esfera pública.

¿Da tiempo en un año de hacer algo, aparte de no romper nada?

Sin duda. Siempre. Cuando entré en Valencia Activa era una situación parecida, un año antes de elecciones. Y se puede hacer porque lo he vivido en primera persona. Hay dos ingredientes para ello: la voluntad de hacer cosas por la ciudadanía y la capacidad de trabajo.

Olvidemos por un momento los «Grandes Eventos». ¿Reconocería, aunque sea con la nariz tapada, que el PP hizo una buena labor en el desarrollo deportivo de la ciudad?

El deporte base nació y surgió de manera popular, antes del PP ya había carreras y ya había deportes. Ellos no inventaron el deporte popular ni el base. Nosotros le hemos dado la importancia que tiene en los dos últimos mandatos, especialmente en este último, donde hemos puesto recursos, hemos generado nuevas instalaciones o reformando otras, conteniendo más eventos de diferentes niveles y no los «Grandes Eventos». Cualquier fin de semana lo puedes ver. Incluso en la parte educativa se ha hecho mucho empeño en el «mens sana in corpore sano».

Se me ha ido. O sea, ni agua.

Digamos que han desarrollado lo que venía de antes y tuvieron mucho tiempo para hacerlo. Por lo menos no vinieron con la excavadora, que en política suele pasar. Yo me encontré en Emprendimiento cosas que ya estaban y lo que debes hacer es no cargártelo, sino mejorarlo si lo vale.

¿Le dará tiempo a estar en el corte de cinta de la inauguración de Nou Moles, sin duda una de las joyas que queda pendiente por presentar?

Estoy pendiente de sentarme para ver este tema con el servicio. Parece que está muy avanzado a falta de cerrar el proyecto. Hay que ver qué hace falta para que pueda ser de uso y disfrute de unos vecinos y vecinas que lo reclaman desde hace muchísimos años. Entiendo que va a ser en breve después de estos últimos años de impulso.

Si usted continuara en la próxima legislatura y lo hiciera al frente de Deportes, sería el concejal de deportes de los Gay Games. ¿Sería el acontecimiento de los acontecimientos en materia de deportes?

Seguir o no seguir el año que viene es una decisión que toman los compañeros y compañeras del partido. Mi objetivo es que si confían en mi, estar ahí y seguir en la lista que encabece Sandra Gómez. Si ella es la alcaldesa, la ciudad pasará a una velocidad superior. El escenario de los Gay Games es el de un gran evento por el impacto que tendrá. Pero de todo: social y hasta mental. Cuando me preguntan lo digo siempre: cuando se explica por qué se hace se entiende, lo plausible que es y lo importante que es. Y es algo muy valenciano. Es sostenible económica y socialmente y sería una enorme satisfacción poder desarrollarlo.

¿Qué pasaría si hay cambio de color en el Ayuntamiento y a Vox le dan Deportes?Dudo que haya cambio de color.

Vale, pero ¿y si ocurre?

Pues que se pondría en gravísimo riesgo los Gay Games. Que gente de Vox, que no está ni mucho menos cerca de estos planteamientos lo desarrollara... correría el riesgo de que incluso ni se hiciera. Ya les hemos visto ya hacer y deshacer sin más criterio que el ideológico, que huele bastante a naftalina. Vamos a trabajar para que eso no ocurra y que la inauguración la haga Sandra Gómez como alcaldesa.

A su antecesora en Deportes, Pilar Bernabé, había que correr mucho y mucho tiempo para ir a su nivel. ¿Cuales son sus habilidades deportivas?

He hecho deporte toda la vida. Fútbol, voleibol, baloncesto, correr... me he criado con el deporte, porque mi padre también lo era, pero tuve una lesión de rodilla hace ocho años y sigo teniendo dolores. Hasta creo que tengo un quiste. Quería recuperarlo porque, por ejemplo, Borja Sanjuán es corredor. Tengo que recuperar la rodilla sólo por competir contra él y tener la satisfacción y ganarle. (Ríe) Deportes es un área preciosa: la práctica, las tradiciones deportivas, el clima..

