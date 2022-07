Los servicios municipales detectan 43 vertederos ilegales

El Ayuntamiento ha retirado 688 toneladas de residuos de vertederos irregulares y solares en el primer trimestre de 2022 y ha limpiado 43 zonas de desechos no autorizados, con un aumento del 71 % de kilogramos que en el mismo período del año pasado. Este es el resultado del balance periódico que lleva a cabo el ayuntamiento. En este caso, en el segundo trimestre del año. «El servicio continúa con un elevado nivel de exigencia sobre zonas donde no se respeta la normativa municipal y también sobre aquellos propietarios que no cumplen con sus obligaciones», ha explicado el concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo.

En ese periodo de tiempo se han identificado 43 puntos de la ciudad no autorizados donde habían aparecido restos de obras, electrodomésticos y otros objetos electrónicos, gracias a las denuncias del vecindario, las contratas de limpieza y la inspección del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza. De los 43 puntos, 31 zonas estaban ya señalizadas con cartel de vertedero clausurado. Aproximadamente un 90 % de las 688 toneladas recogidas por el servicio de Limpieza corresponden a desechos en vertederos irregulares. Estos espacios se localizan sobre todo a los dos lados del río Túria, junto a la autovía V-30, en el barrio de Malilla y en los pueblos de La Punta, Benimàmet, La Torre o El Perellonet. Se trata, según ha detallado Sergi Campillo, de «zonas periféricas de la ciudad, como los márgenes del nuevo cauce del Túria, y también zonas que antiguamente habían sido de cultivo y de huerta y que después fueron abandonadas, o zonas que están esperando su urbanización. Algunos incívicos aprovechan que hay poca vigilancia, porque se encuentran en los márgenes de la ciudad, para lanzar aquí una serie de residuos, generalmente de obras y también electrodomésticos y otros residuos de carácter electrónico».