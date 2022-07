Unas 8.000 personas del barrio del Cabanyal-Canyamelar de València se han quedado sin luz durante varias horas en plena ola de calor. Los vecinos no han podido echar mano de los aparatos de climatización y temían que se perdiera la comida almacenada en las neveras y los congeladores. Es la estampa que denuncian los vecinos del barrio del Cabanyal-Canyamelar tras sufrir los problemas en el suministro eléctrico desde este lunes por la noche. Los primeros cortes se registraron durante la noche del lunes y desde las 12 horas del mediodía de este martes han vuelto a quedarse sin servicio.

Así lo ha denunciado Victoria García, residente en la calle Barraca: "El lunes por la noche estaba viendo la tele y, de repente, se fue la luz pero volvió una hora después. Este martes, el servicio se ha visto afectado a las 12 horas del mediodía. He llamado a la compañía suministradora -Iberdrola- y el chico que me ha atendido no ha sabido concretar el origen de la avería. Me ha notificado que creen que la electricidad volverá a las 18:45 de la tarde. Son casi siete horas de apagón y tengo la nevera y el congelador llenos de comida. Me han dicho que si quiero puedo poner una reclamación, no me han dado otra solución".

Por su parte, desde Iberdrola aseguran que han tenido una incidencia en una línea eléctrica subterránea de media tensión que ha afectado a unos 8.000 clientes de la zona de la mencionada: "No hemos podido realimentar la luz por otra línea alternativa debido a que anoche tuvimos una incidencia en una de las líneas que suministra a la zona y en ese momento estaba en reparación, por lo que no se ha podido redistribuir la energía" , exponen.

Sobre la solución que ha adoptado la empresa eléctrica, aclaran que han procedido a "solicitar grupos electrógenos para instalarlos y poder dotar de suministro eléctrico a la zona de forma progresiva mientras paralelamente se continúa trabajando en la reparación de las líneas averiadas".

Este escenario es compartido por otros residentes en bloques de viviendas de las calles Padre Luis Navarro y Martí Grajales, por citar dos ejemplos. "Con el calor que está haciendo es inaudito que nos pase esto. Es como si nos fallaran cuando más falta hace", comentan los afectados.

Asimismo, el corte de luz generalizado ha obligado a cancelar todas las reservas previstas para el turno de comida en el restaurante La Sastrería, además de la incertidumbre que ha provocado de cara al servicio de cenas.