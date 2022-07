Urbanismo táctico es una expresión y una actuación ciudadana de, relativamene, nuevo cuño. Se trata, en esencia, de reformas que, a bajo coste, cambian el mapa de una zona de la ciudad y que auguran lo que vendrá un poco más adelante, cuando se cumplan los trámites al uso (proyecto y licitacion principalmente). Un particular "lo que va por delante, va por delante". En València se han visto varios en las dos últimas legislaturas, dentro de amplio cambio de usos de calles y plazas promovido por el gobierno progresista. Marcas en el pavimento, separadores de cemento, maceteros o asfaltados provisionales son los materiales empleados para reconvertir una parte de la ciudad.

Una intervención de urbanismo táctico de éxito es cuando, al llegar el momento de la reforma de verdad, domina una sensación de que "no no haría ni falta. Con lo que hay está bien". Aunque luego se demuestra que no es así porque el proyecto suele ser mucho más ambicioso y brillante.

Otras veces, el urbanismo táctico colapsa. Si, por ejemplo, la peatonalización de San Agustín o la plaza del Ayuntamiento no se cuestiona en ese sentido -ya ejercen plenamente de espacios peatonales, maceteros de Grezzi aparte-, los cambios que se contemplan en la avenida de Pérez Galdós rayan el desastre. Desde primeros de año se puso en marcha el proyecto desarrollado en dos despachos de arquitectura y construcción por un valor de algo más de 700.000 euros. Se anunciaba -y así se han hecho- todo tipo de actuaciones sobre bolardos, contenedores, paradas de autobús, baldosas y medianas. Para, en definitiva, ir adelantando lo que se pretendía: que el peatón y el ciclista ganaran espacio a cuenta de que los coches perdieran un carril en una vía que, por lo general, no presenta problemas de saturación en el tráfico rodado.

El resultado, sin embargo, es permanente motivo de desagrado por parte de los vecinos, las redes sociales arden y, lo que, al final, es más palmario: se ha fracasado en el uso del mismo. La materialización de esta particular cirugía no funciona. Y por varios motivos. El principal, que no se entiende: la pretendida ganancia de acera existe: un trozo de la calzada se ha protegido con bolardos. Pero nadie la usa. Está pintada a rayas rojas. "Eso lo utilizan los ciclistas y sirve para aparcar motos" comenta uno de los vecinos que espera a cruzar la calle. La simple visual delata el fracaso del concepto: los peatones no se bajan de su acera de toda la vida, aquella estrecha y misérrima que siempre les ha acompañado. A los ciclistas se les ve a la legua: ven esa "calzada" mucho más segura que su carril, apenas una alfombra roja en pleno barril bus, sin seguridad ni separación (similar al de la Gran Vía Fernando el Católico). Las líneas de entrecruzan o llegan a ninguna parte (hay algún "ceda el paso" de ciclistas que no tienen continuidad). Los contenedores se suman al caos, al invadir parte de la zona peatonal.

La creación de una placita peatonal en una antigua isleta en el cruce con Jesús, embellecida con una pérgola, no ha hecho aumentar el entusiasmo: más allá de perder 30 plazas de lo que era antes, un aparcamiento caótico, se cuestiona si tiene razón de ser una plaza sobre el antiguo asfalto y una zona de picnic junto a dos vías de circulación rápida.

Es de suponer que la actuación real para la que hay once millones en licitación, sí que supondrá la verdadera revolución en una avenida "fea" -en palabras de la concejala Sandra Gómez-. Pero la táctica, ya finiquitada, ha fracasado sin paliativos.