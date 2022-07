La portavoz del PP en el ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha calificado de “chapuza” la reurbanización de la avenida Pérez Galdós, “se han gastado cerca de 800.000 euros en una inversión provisional, lo que se traduce en tirar el dinero, y además es un galimatías de pintura en el suelo y señalización errática”, añadiendo que “este es un ejemplo más de lo que en el Ayuntamiento llaman urbanismo táctico pero no deja de ser un despilfarro táctico y chapuzas tácticas que sorprenden por la falta de observación de la normativa en materia de seguridad vial”.

Para María José Catalá esta reurbanización es una muestra más de la “desidia del gobierno municipal porque han hecho una remodelación ininteligible en la señalética viaria, donde los peatones no saben por dónde circular. Han hecho una plaza donde no se entiende la pintura amarilla en el suelo y unas mesas de merendero sin una sombra”, añadiendo que “se ha hecho una chapuza y despilfarro táctico a base de pintura roja, que se confunde con el usado en otras zonas para carril bici, y bordillos en la zona, que además no son accesibles porque la zona ganada para que el peatón circule no está al mismo nivel de las aceras preexistentes y no se han suprimido los bordillos”.

Catalá reta a Ribó y PSOE a decir cuántos metros de zona verde se ha ganado en la reurbanización de Pérez Galdós

Asimismo ha retado a Ribó y PSOE a decir cuántos metros de zona verde se ha ganado en la reurbanización de Pérez Galdós, “porque la respuesta es ni uno, los metros ganados al peatón son todos de asfalto, sin nuevas zonas arboladas o de sombras para los vecinos”.

La portavoz municipal ha señalado que se han despilfarrado cerca de 800.000 euros que no gustan a nadie y que no tiene sentido. “Seguimos siendo la ciudad de la improvisación, de las ideas sin consenso y de los resultados nefastos, como fue remodelación de la Plaza del Ayuntamiento o la plaza de la Reina donde hay demasiado cemento”, ha criticado.

En este sentido, ha apuntado que se han ganado dos plazas en dos cruces y “el resultado de la calle Jesús parece una broma de mal gusto para los vecinos, ya que se hecho reciclando objetos de trozos de otros lugares, como la Pérgola de la Valentina y que no da sombra”. Además ha recordado que no se ha dado alternativa a las plazas de parking en superficie, que se han suprimido en uno de los barrios donde el principal problema es el aparcamiento.

Por último, Catalá ha mostrado su compromiso a que cuando sea alcaldesa “frente al despilfarro táctico y el exceso de cemento recuperaré los espacios verdes y las zonas de sombra en Valencia”.