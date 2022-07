La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) ha sufrido un nuevo varapalo judicial y, de rebote, ha permitido a Compromís abrir marcar diferencias con sus socios de gobierno, declarandose como poseedores de la razón: que la reconversion de una amplia franja de huerta en futura base de contenedores estuvo mal hecha y que, tal como ellos defienden, la naturaleza debe volver a ocupar su sitio, resarciendo el daño que, en forma de deshaucios, se haya hecho a los habitantes de La Punta.

El Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha declarado "nulo de pleno derecho" el plan para la creación de la ZAL. Respondiendo así a un recurso presentado por el colectivo Per l'Horta. Es la segunda vez que el tribunal se pronuncia de esta forma, calcando los términos del recurso presentado por la Associació Veïnal La Unificadora de La Punta.

El tribunal argumenta que el plan debía haber sido sometido a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada. Se sostiene que el suelo sobre el que está prevista la ZAL "no puede considerarse urbano, como defendía la Consellería", lo que supone que los terrenos no son urbanizables, sino de protección agrícola especial. Dicho de otra manera, el TSJCV considera que habría que volver a la casilla de salida, que esos 772.000 metros cuadrados -una parte de los cuales con parcelas y viales ya hechos- deberían volver a ser terreno natural.

La última palabra la tiene el Tribunal Supremo, ante el que el Puerto y la Generalitat Valenciana han presentado recurso y que puede dar el visto bueno a esa re-reconversión, dando carpetazo al complejo logístico, o puede considerarla imposible de recuperar.

Ribó: "Tendrán que hacernos caso alguna vez"

Y ahí es donde los caminos de los socios en el Botànic y en el Rialto se separan. Compromís se ha tomado la decisión como una victoria absoluta, de estar en lo cierto. Así, el alcalde Joan Ribó proclamó que "la Justicia de nuevo deja muy claro de nuevo que los terrenos de la ZAL son agrícolas" y apuntó a que "alguna vez, yo creo, nos tendrán que hacer caso y aceptar definitivamente. Creo que ya va siendo hora de que se acepte esta realidad y no le den vueltas cinco años más a este tema". ¿Quien ha de aceptar la realidad? La Generalitat Valenciana y la Conselleria de Política Territorial. O sea, el partido socialista.

Robles: "En Compromís teníamos razón"

La síndica de la formación naranja, Papi Robles, también dejaba clara la marca ganadora. "La justicia vuelve a demostrar que en Compromís teníamos razón cuando pediamos a la conselleria de Política Territorial no presentar recurso en favor de la ZAL, por ser un proyecto ilegal que no contaba con informes ambientales favorables”. Razón por la que ha reclamado "al PSOE", no volver "a actuar unilateralmente y no volver a presentar recurso judicial alguno".

Tras la Junta de Gobierno, recién conocida la sentencia, el vicealcalde Sergi Campillo insistía: "Hay que asumir la realidad y revertir el terreno. Es tiempo de restañar heridas. Además, estamos seguros que el Supremo ratificará estas sentencias". ¿Y ahora, qué? Campillo apuntaba a "en todo caso, buscar un terreno alternativo para la ZAL que, de por sí, el actual es pequeño para las necesidades del puerto".

El PSOE habla de "medidas de equilibrio"

Esta avalancha de comentarios sólo tuvo como contestación la del concejal Borja Sanjuán, quien tuvo que apechugar con una salida lo más airosa posible. "Es una situación muhy compleja. Todos creo que coincidimos en que una ZAL es necesaria para apoyar la actividad económica. La pregunta es si podemos llegar a una solución de equilibrio o si trasladarla a otro lugar va a generar otro conflicto. Hay una propuesta de grupo que es razonable: recuperar la parte no adjudicada para el corredor verde y respetar las que ya están adjudicadas". La duda es, en este caso, si una ZAL más pequeña cubriría todas las necesidades.

Críticas unánimes al PP

En lo que ambos han coincidido es en criticar la operación en origen y, por consiguiente, al PP: "Fue un error mayúsculo. Una herencia envenenada y un modelo territorial totalmente equivocado" ha dicho Campillo, mientras que Sanjuan espetó que "hay que tener la cara muy dura para levantar la bandera de un partido que tantos problemas ha dejado y que ahora hay que gestionar".