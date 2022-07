Cerca de 30 grados durante toda la noche y sin suministro eléctrico. Así han pasado la noche los vecinos de Quatre Carreres en plena ola de calor. El motivo, el corte de luz que ha sufrido el barrio durante más de 18 horas por una avería. "Anoche sobre la 01.15 horas recibimos un aviso de la central de alarmas porque había saltado en nuestro domicilio. Nos desplazamos hasta allí para ver que había pasado. Mi mujer se quedó unos minutos encerrada en el ascensor porque en ese momento volvió la luz", asegura Carlos, vecino de Zapadores.

Un usuario en Twitter mostraba su indignación después de llevar 8 horas sin luz. "@HolaLuzcom soy cliente vuestro y llevo sin luz desde las 7 de la tarde y son ya más de las 3 de la mañana, es un corte en varias manzanas en valencia, estáis haciendo algo? Me podéis ayudar?", aseguraba este vecino de València. Otra en la misma situación publicaba "Qué maravilla que Iberdrola nos deje sin luz en plena ola de calor en el barrio de Monteolivete".

"Las reparaciones de las líneas subterráneas son largas debido a que hay que localizar la avería mediante un radar y proceder a picar para llegar hasta la línea y reparar"

Precisamente Levante-EMV se ha puesto en contacto con este vecino a las 13.30 horas de este sábado y seguían sin luz en la vivienda. "Lo que más me preocupa es la ola de calor. Con las altísimas temperaturas y sin aire acondicionado es un verdadero problema", cuenta Eduardo. En su edificio vive una señora muy mayor por la que está un tanto inquieto ante el calor sofocante que están teniendo que soportar sin forma de paliarlo. El mismo Eduardo explica que en la calle Planas los cortes han sido intermitentes: se fue a las siete de la tarde de ayer y volvió durante poco más de una hora a las 10 de la mañana de hoy. Pasado el mediodía, volvían a estar sin suministro eléctrico.

"He tenido que irme a casa de mi hija"

Los vecinos no han podido echar mano de los aparatos de climatización y temían que se perdiera la comida almacenada en las neveras y los congeladores. Algo que le ha ocurrido a Agustín, residente en la calle Luis Oliag. A él también se le fue la luz sobre las 19.00 horas de ayer y lleva casi 20 horas sin luz.

"He tenido que irme a casa de una de mis hijas y me he llevado conmigo toda la comida que tenía en el congelador para que no se echara a perder", cuenta desesperado a este periódico. Para este vecino del barrio de Monteolivete casi lo peor de todo esto es "la incertidumbre porque estamos llamando desesperados a la empresa suministradora de luz y no tenemos ninguna respuesta. No sabemos cuándo va a volver ni si se trata de una avería o un corte programado pero con este calor es terrible".

Problemas en los comercios que parecían "saunas"

Quedarse sin luz entraña grandísimos problemas, pero no solo en el ámbito doméstico, sino que los comercios también sufren, y mucho.

Es el caso de Lorena, propietaria de un comercio en la zona, que al ir a cerrar su negocio por la tarde no pudo bajar la persiana porque es eléctrica. "Ayer fue un lío durante horas, además de que el interior de la ferretería parecía un auténtica sauna sin ningún tipo de climatización. Cuando ya tuve que marcharme, una parte del escaparate se quedó sin estar protegido por la persiana". A su ferretería ya ha llegado la luz.

Otros de los establecimientos que también han sufrido (o están sufriendo) verdaderos perjuicios como es el caso de los bares y restaurantes que a la hora de los servicios de las cenas seguían sin suministro eléctrico y tuvieron que cancelar reservas.

Averías en la línea subterránea que deja sin luz a 7.000 vecinos

Este periódico se ha puesto en contacto con Iberdrola para conocer el origen de esta falta de luz. Según explican desde la compañía eléctrica, a las 19.00 horas de ayer se produjo una "incidencia en línea subterránea de media tensión en la zona de En Corts", que ha afectado a aproximadamente unos 7.000 clientes.

Al parecer, existen varias averías en la misma línea -que se están reparando en estos momentos- y que les han impedido "realizar maniobras de realimentación, por lo que procedimos a la instalación de grupos electrógenos para ir reponiendo el suministro progresivamente".

Desde la compañía aseguran que se han conectado trece grupos electrógenos en la zona pero que se han movilizado un total de 20 "por si fueran necesarios para reforzar el suministro". También hay "más de 75 operarios trabajando en la zona entre propios y de empresas colaboradoras" y en estos momentos, afirman que "quedan unos 500 clientes sin electricidad" (por las 14.00 horas).

También afirman que "las reparaciones de las líneas subterráneas son largas debido a que hay que localizar la avería mediante un radar y proceder a picar para llegar hasta la línea y reparar".