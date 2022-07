L’Eixample es la zona más cara y Benicalap es donde más sube el precio

El informe publicado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat de València, correspondiente al segundo trimestre de 2022, se detiene en la situación de cada uno de los distritos de València. Benicalap es el que mayor incremento interanual registra en el precio de la vivienda, de un 42%, hasta un precio medio de 2.771 €/m2.

En Ciutat Vella el precio unitario medio de la vivienda se ha incrementado en un 19% interanual y un 17% trimestral, con un valor actual de 3.978 €/m2. Y L’Eixample registra una subida interanual del 18% y se mantiene un alto valor en las viviendas de 4.148 €/m2, ocupando el primer lugar en cuanto a precio medio unitario por metro cuadrado entre los distritos de la ciudad.

En Extramurs, el precio ha aumentado un 33% en el último año, con con un valor de 3.453 €/m2; en Campanar, en comparación con el segundo trimestre de 2021, el precio medio de la vivienda se ha incrementado en un 27% y el valor medio se sitúa en los 3.435 €/m2.

En Quatre Carreres se mantiene registrada la mayor cantidad de promociones a la venta en la ciudad de València, algo más de la tercera parte respecto al total. En el análisis de los precios medios de la vivienda, en comparación con el informe del segundo trimestre de 2021, el valor se ha incrementado en un 13%, y un 7% en términos trimestrales. Los valores medios se encuentran por los 2.399€/m2.

La actividad inmobiliaria es «discreta» en Camins al Grau, con disminución considerable de los precios, del 10% interanual, aunque una subida del 4% trimestral, hasta 1,926 €/m2. En cambio, Algirós, al igual que el centro, se mantiene con uno de los de más alto valor: 3.784 €/m2, tras un incremento interanual del 23%.

Rascanya no tiene variaciones significativas y el precio medio de las viviendas está en 2.097 €/m2. . Y de Benimaclet no se aportan precios porque no hay testigos en la zona.