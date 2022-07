El parque municipal de viviendas de alquiler alcanza las 60 casas

La ciudad de València ha aumentado en lo que se lleva de legislatura un total de 60 nuevas viviendas para alquiler municipal asequible, de las cuales 42 ya están ocupadas por familias inscritas en el registro municipal de demandantes de vivienda. Así lo ha asegurado la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, quien ha afirmado que “desde el año 2015, el gobierno de Joan Ribó ha hecho una apuesta muy clara por el derecho a la vivienda en nuestra ciudad empezando por la creación de la propia Delegación de Vivienda, que antes no existía, hasta todo el desarrollo de las ayudas de alquiler, que en estos momentos para el año 2022 tiene una cuantía de 2.700.000 euros”.

Las 60 nuevas viviendas incorporadas al parque municipal provienen de diferentes orígenes. 8 de ellas son compradas, otras 13 son fruto de la compra a raíz de un proceso previo de tanteo y retracto, 25 son rehabilitaciones en el barrio del Cabanyal-Canyamelar y 14 son incorporaciones del Programa Reviure.

De las 60 viviendas, la concejala de Vivienda ha destacado la compra de un edificio de 12 viviendas en la calle de Compromís de Casp, en el barrio de Jesús, y los programas de rehabilitación de viviendas en el barrio del Cabanyal (programa ARRU y Plan de Inversiones Productivas), con los cuales se han incorporado 25 casas.

La concejala ha destacado que, en estos momentos, está en marcha la incorporación de otras 44 viviendas, de entre las que hay un edificio municipal de tres viviendas en la calle de Murillo (cuyas obras finalizan en diciembre), un edificio completo de 16 viviendas en la calle de los Ángeles que se destinará a emergencias habitacionales y el nuevo programa de ayudas ARRU-2 para el barrio del Cabanyal-Canyamelar, que permitirá añadir otras 25 casas más.

En estos momentos, hay 42 familias que viven en viviendas municipales. El resto de viviendas, hasta completar las sesenta que están disponibles, se encuentran pendientes de adjudicación o en proceso de rehabilitación.

La concejala ha avanzado que “vamos a continuar apostando por incrementar ese presupuesto en el próximo año y, además, en la parte que no es estrictamente de vivienda, sino que es de AUMSA, se apuesta por la construcción de 324 viviendas con fondos del Banco Europeo. Tenemos presupuesto para poder ir incorporando cada año y comprando nuevas viviendas y, en esta línea, continuaremos avanzando”.

Por último, Lozano ha asegurado que “hasta el año 2015, durante los 24 años de gobierno del Partido Popular, evidentemente la vivienda no era una prioridad. El parque estaba estancado en los últimos diez años anteriores a la llegada de este gobierno y no había ni registro de demandantes. La ciudadanía no podía ni demandar una vivienda pública en nuestra ciudad y ahora sí. Lo tenemos todo regulado y son políticas que cuestan de desarrollar, no son inmediatas, pero tenemos las bases y los cimientos muy claros para poder desarrollar en los próximos años la oferta pública de alquiler asequible en nuestra ciudad”.