El pasado 27 de junio EU-València presentó una moción en el Ayuntamiento de València ante la preocupación de la formación respecto a los horarios de apertura de las bibliotecas de la ciudad. Según ha indicado la formación, la respuesta por parte del Ayuntamiento fue que hay un problema de personal, pero que se cumple la ley que establece que las Agencias de Lectura Municipal tienen que abrir un mínimo de 20 horas semanales. Además, critícan que, a consecuencia de la falta de personal, un problema que se arrastra ya varios años, las bibliotecas municipales sufren fuertes restricciones de horario en verano que suponen una afectación del derecho cultural fundamental al acceso de instalaciones centrales en la dotación pública más esencial.

Con la modificación del horario que implementa el Ayuntamiento desde el 27 de junio hasta el 1 de octubre las bibliotecas abren solo las mañanas de lunes a viernes. Las restricciones son incluso mayores en agosto donde solo abrirán 8 bibliotecas del total de la red, reduciéndose, por lo tanto, en un cuarto del servicio ordinario. La formación de izquierdas asegura que "las bibliotecas públicas son parte fundamental de una ciudad y el acceso a las mismas no tiene que restringirse en verano, siendo la época donde la gente (jóvenes y mayores) dispone de más tiempo de ocio, siendo, además, espacios donde resguardarse en días de calor extremo los cuales desgraciadamente serán cada vez más frecuentes dentro del contexto actual de crisis climática y, resultando así, un beneficio para la población más vulnerable de València".

Por otro lado, EU-València destaca que la falta de personal es un problema grave que afecta a la red de bibliotecas municipales no solo durante el verano sino también durante el resto del año. De este modo, hay bibliotecas municipales que no abren algunas tardes o algunas mañanas, como consecuencia de la falta de personal. Al preguntar en el Ayuntamiento, la contestación, según indica EU-València, fue que se cumple la ley que establece el mínimo de horas semanales en 20. Esto ha llevado a la formación a considerar que "para ofrecer un buen servicio de calidad en una ciudad como València este mínimo se queda corto y la aspiración del Ayuntamiento no tiene que ser bordear este límite inferior". Frente a esta situación EU-VALÈNCIA considera "curiosa" la propuesta de la construcción de una nueva biblioteca en la Malvarrosa "cuando apenas hay trabajadores para mantener en la actualidad un servicio de calidad para toda la red". Aseguran que hay que fortalecer la red actual frente a iniciativas expansivas que no tienen en cuenta los costes de mantenimiento futuro de las instalaciones. "Una biblioteca no es sólo infraestructura, sino que tiene que tener trabajadores para que pueda funcionar", aseguran.

La formación pide en el actual gobierno local realizar un diagnóstico exhaustivo de las necesidades de personal y, en consecuencia, llevar a cabo una planificación con las concejalías competentes en materia presupuestaria y de personal, para cubrir las eventuales situaciones previstas de necesidad mediante bolsas de trabajo y otras técnicas de gestión en materia de personal. "Por todo esto, desde EU-València ciudad hemos insistido en la importancia de las bibliotecas como parte fundamental en la democratización de la cultura y reivindicamos su función social", aseguran.