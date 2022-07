Ayer, 28 de julio, la concejala de Espacio Público, Lucía Beamund, convocó a las directivas de las Asociaciones Vecinales de “Plaza Honduras y Adyacentes” y “Ciutat jardí”, con motivo de explicar el Plan Especial de Terrazas para la zona de Plaza Honduras y Adyacentes, cuyo texto definitivo será conocido por las asociaciones cuando se apruebe hoy en el Pleno Municipal. Para las asociaciones vecinales, las líneas de actuación de mayor repercusión son la reducción del 50% del espacio ocupado por las terrazas actualmente y la eliminación de una de las terrazas en aquellos locales que den a dos calles, lo que conlleva que únicamente se permitirá tener terraza en una de las fachadas.

Estas medidas suponen una reducción total del 51,66% del espacio ocupado actualmente por las terrazas y comenzarán a aplicarse a partir del próximo mes de septiembre. Sin embargo, no se implementarán en la zona del Cedro, en cuyo Plan el Ayuntamiento también está trabajando con la intención de ejecutarlo antes de mayo del 2023 con las mismas características que en Honduras. Este proyecto vendrá acompañado de una campaña de inspecciones a locales y terrazas, para verificar que cumplen con las ordenanzas que les son de aplicación. "Las dos directivas salimos de la reunión con un sabor agridulce, ya que este plan no va a solucionar los problemas de las dos zonas, pues no tiene prevista la reducción de horarios de las terrazas, ni la moratoria en la concesión de licencias para nuevos locales, ni ninguna otra medida que solucione el problema de la masificación de locales que tenemos en las dos zonas, y que sólo la ZAS nos puede dar. Y por otro lado es la primera vez en décadas, que el Ayuntamiento nos propone una actuación distinta a mandar a la PLV, para solucionar el problema. En cualquier caso bienvenida sea la medida y esperemos que no sea la última", aseguran desde las asociaciones vecinales "Ciutat Jardí" y "Plaza de Honduras y Adyacentes".

Declaración de la ZAS

Ambas entidades han informado a la concejala de que van a continuar con el proceso judicial iniciado para conseguir la declaración de la ZAS en sus barrios, ya que es la única solución integral posible para los mismos y perdurará independientemente del gobierno que esté en el Ayuntamiento porque el Plan de Terrazas puede ser retirado en cualquier momento. "También hemos transmitido a la concejala que al aplicarse el plan primero en Honduras, la reducción de oferta en esta zona hará que se incremente el problema en Cedro, por lo que le hemos exigido la mayor rapidez posible para ejecutar el plan de Cedro", afirman.

"Queremos agradecer a todos los vecinos su implicación en los diferentes actos reivindicativos(manifestaciones, caceroladas, pancartas, concentraciones, presentación de denuncia ante el Ayto.,etc.). Gracias a estas actuaciones nos hemos hecho oír y ha sido posible este pequeño paso. Continuaremos en esta línea y siempre dispuestos al diálogo y a mantenernos firmes para conseguir la declaración de la ZAS, para nuestro barrio", añaden.