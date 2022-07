El Mercantil Valenciano

Como en la mayoría de ámbitos, la política y el juego del poder también llegaron a la prensa escrita valenciana. Las campañas legislativas se preparaban y se urdían como siempre se ha hecho, ensalzando lo nuestro y denostando lo del contrario.

Corría el año 1872, en la Ciudad existían dos periódicos diarios y era de conocimiento general hacia qué lado se inclinaban políticamente; uno conservador y el otro progresista. España entera estaba convulsa, entraba en la Tercera Guerra Carlista y algunos pensaban que toda fuerza era poca para evitar el triunfo de los Liberales. Ya desde octubre de 1871 se manifestaba un punto de cambio en la línea editorial del Diario Mercantil de Valencia, también la ruptura del Partido Progresista, y su posicionamiento de total desconfianza política le hace perder cierta parte de sus lectores al colocarse frente al Partido Radical de Zorrilla. Con este ambiente, 1872 marca la segunda crisis y definitiva del periódico. Mientras José Ríus fragua la venta del periódico a Teodoro Llorente, director de Las Provincias, la redacción del periódico prepara su respuesta. El 30 de Marzo se formaliza la venta en la notaria de Miguel Tasso, Teodoro Llorente pasa a ser el propietario. Con este movimiento comercial totalmente lícito, Las Provincias, un diario que apoyaba directamente al Partido Constitucional, privaba de medio de expresión a otros rivales políticos, eliminaba al diario decano y máximo rival comercial y ampliaba considerablemente su tirada al quedarse con los suscriptores. Una de las consecuencias perseguidas que devendrían del cierre del Diario Mercantil de Valencia, política aparte, fue la intención de dictar un aumento en las tarifas de la venta y suscripciones.

En el artículo dedicado a la desaparición del Diario Mercantil de Valencia, explicamos el nacimiento del nuevo diario creado por la totalidad de los trabajadores del extinto periódico, con el nombre de El Mercantil, un diario puente que tuvo una duración de tan solo 7 meses. El 23 de Octubre de 1872, El Mercantil publicaba su penúltimo número. Enrique Burguete, director y editor del periódico, llevaba cuatro días públicamente desautorizando unos artículos de fondo que sobre la actuación del ejército español en Cuba escriben sus redactores. Todos ellos, en total desacuerdo con su director y propietario, abandonan el periódico y crean un nuevo diario.

El primer ejemplar del Mercantil Valenciano salió de las rotativas de la Calle Fumeral, 17 el día 24 de Octubre de 1872, ese día se publicó por ultima vez El Mercantil, desatándose una verdadera guerra entre Burguete y EMV. Tan solo cuatro días después llega el armisticio, el Mercantil Valenciano asume las obligaciones contraídas por el Mercantil y Burguete se retira del periodismo, todo esto en pleno sexenio revolucionario, tan solo unos meses antes de que el Rey Amadeo de Saboya dimitiera.

En el editorial de su n.º 1, EMV, dice (…) «El Mercantil, obedeciendo sin duda a cábalas políticas, que no nos importan, ha pasado a otras manos; pero su antigua redacción y todos los elementos que constantemente le han secundado continuarán firmes en su puesto, sosteniendo El Mercantil Valenciano (...)».

«(…) La administración considerará como suscriptor a todo el que reciba el periódico durante tres días y no lo devuelva a los repartidores o a estas oficinas. Como la suscripción empieza a contarse desde el 1º de Noviembre próximo, los números que hasta entonces se publiquen se darán gratis a los presuntos abonados».

En su primer editorial, presume de su moralidad, ética e independencia apartidista, asegura una continuidad de sus publicaciones y para sus antiguos abonados establece una pasarela para no perderlos. El periódico, pronto necesitó aportaciones económicas y decidió lanzar una campaña de captación de publicidad con tarifas reducidas y ventajas para los abonados; la famosa batalla entre los diarios por «la cuarta plana». También duplicaron las ediciones con los suplementos vespertinos con una ganancia de 1 real, hasta que empezaron a aparecer los retrasos en el reparto por correos debido a la guerra carlista.

Difícil comienzo

Como en cualquier inicio, las dificultades se acumularon. La figura de Francisco Peris Mencheta, primer director de EMV, juega un papel muy importante en estos primeros pasos, como se intuye que los jugó en los últimos del Mercantil. Mencheta dirige EMV, pero ambos son acusados de republicanismo y provocan el cese del director comenzando un desfile de directores de corta duración; primero Francisco Giménez, solo estaría poco mas de 3 meses; Fernando Alisal, 2 meses en el cargo; o Vicente Dualde, que asumió la dirección de EMV en dos ocasiones, 1873-1874 y 1875-1878. Acabó siendo presidente de Lo Rat Penat.

El 11 de Febrero de 1873 se proclama la República que nace rodeada de conflictos internos y externos, las federaciones cantonales, los radicales, la monarquía, la dictadura… EMV dirigido ya por Vicente Dualde se manifiesta como defensor de los intereses materiales que garanticen el orden para el normal desarrollo del comercio, la industria y el trabajo. Siendo el término Mercantil su eje principal, donde encuentra su nicho comercial en la cada vez más importante clase burguesa.

El país viene de una bonanza económica producida durante el gobierno de La Unión Liberal, un sistema político entre monárquico y democrático, en el que aparecen las Sociedades de Crédito y Cooperativas Agrícolas que fomentan el auge comercial de los productos de la zona como es la naranja, el vino, el arroz y la seda. EMV publica cada lunes, en tirada extraordinaria, un Boletín Comercial dando a conocer los precios en la ciudad, intentando alejarse, sin éxito, del panorama político. El 3 de Octubre de 1874 recibe una sanción y suspende la publicación del periódico. Con la libertad, el derecho y la justicia por ideario, renace EMV con su apartidismo, Francisco Castells Miralles, su nuevo director, llegó al periódico a finales de 1874 y en él permaneció hasta 1901, siendo sustituido por Tomás Peris Mora, si bien la sombra de Castells fue muy alargada y su influencia perduró hasta su muerte en 1917.

La rivalidad y el acoso de los diarios contrarios, políticamente hablando, su velada orientación republicana y el vaivén político provocan su persecución. EMV sufrió 7 denuncias y varias suspensiones; hasta en 3 ocasiones y durante mas de 155 días. Cada vez que se cerraba EMV, La Gaceta Valenciana cubría sus compromisos y publicaba veladamente como si fuera el propio diario pero con otra cabecera.

Adaptación al medio

En su andadura, EMV se va acoplando a los tiempos, las modas y los cambios, basándose en la autopromoción y la desacreditación a la competencia. Cambia de instalaciones de la calle del Fumeral, a la Calle Gracia, la calle Ballesteros y Pintor Sorolla. Aparecen los almanaques, suplementos, temas femeninos, taurinos, deportes, esquelas y los sucesos. Cronológicamente aparecen medios de recepción del material informativo: el correo, el telégrafo y los corresponsales; el 1 de Marzo de 1888 EMV instala el teléfono en su sede, su número es el 62, acelerando la recepción de noticias y la cantidad diaria obligándoles a hacer malabares para encajar tanta información en 4 planas y una mancha de 60 cm en 5 columnas. Por ello, el 1 de enero de 1899, EMV agranda el tamaño de su periódico y el 1 de febrero del mismo año adquieren su primera imprenta propia que cambiarían 10 años mas tarde. En 1913 compran una segunda máquina que cambia el panorama físico del ejemplar incorporando imágenes y duplica la producción del periódico rebajando la mano de obra.

Durante la 1ª guerra mundial, el gobierno de España mantiene la neutralidad aunque indudablemente la sociedad sigue teniendo su dividida opinión política que se refleja nuevamente en la prensa. EMV apoya a los aliados en contra de los intereses germanos que se hacen con la propiedad de La Voz de Valencia que pertenecía al católico Fernando Ros, por 11.500 pesetas aunque esta transacción siempre fue negada por el consulado alemán en Valencia.

Falta de papel

La escasez de papel hace que EMV prescinda del folletín durante 4 años, en pro del folletón, mas breve y no coleccionable, además de publicar menos páginas cuando no dispone de materia prima. Esta falta de papel provocó la subida del precio del periódico pasando de 5 a 10 céntimos. Este fue un acuerdo tomado por todos los diarios de la ciudad pero solo pudo mantenerse 10 días porque el diario El Pueblo no cumplió el pacto. Finalmente llegó una orden gubernamental que fijaba el precio mínimo de venta en 10 céntimos.

En los felices años 20 se recupera la publicación del almanaque anual con la publicidad como principal financiación del periódico. Las huelgas, la juerga y el juego se convierten en la religión del mundo obrero. Se consigue el derecho al descanso dominical, con lo que los periódicos dejan de publicarse los lunes; aunque EMV de manera hábil para evitar sanciones sigue publicando los lunes con la cabecera de El Mercantil del Lunes, del que solo pudo publicar 3 números: 26 de enero, 2 y 9 de febrero de 1920. Con la aparición de La Hoja del Lunes, diario creado por la Asociación de Prensa de la provincia de Valencia, se formaliza de forma oficial el descanso dominical en todos los periódicos.

En 1923, la dictadura de Primo de Rivera trae una férrea censura con tintes almibarados de cabaret, deportes y espectáculos de distracción, creando en la prensa una intrascendencia política. El pueblo quería eso y eso tuvo que darle EMV, aun así se bandeaba entre los artículos de Unamuno anti dictadura militar y los textos del regeneracionista Joaquín Costa, cuyo lema siempre fue «escuela y despensa·.

En 1929, EMV pone en marcha una nueva rotativa de la marca alemana Vomag de 32 páginas; el coste de la misma salió de promover y participar en acontecimientos de la vida social valenciana, como el concurso de belleza en el que Pepita Samper se alzó con el título. El 14 de Abril de 1931 se proclama la Segunda República y al periódico le sale un enorme competidor: la radio, de la mano de Enrique Valor y Radio Valencia.

Llamamiento a la paz

La edición continúa con un posicionamiento de izquierda republicana antimonárquica, pero ante todo intenta dar y pedir calma y paz. El triunfo del Frente Popular en enero de 1936 alegró al diario , hasta que el 18 de julio del mismo año, la sublevación militar hizo estallar la guerra civil. Cada bando incautó la prensa que no le era afín

EMV, tuvo que hacer restricciones de páginas nuevamente, acoplarse a la pérdida de publicidad y pasar la censura, pero volvió a publicarse el día 26 de julio haciendo hincapié en la cobertura del avance de la guerra animando a los republicanos y denostando a los nacionales. Aumentaron los reporteros y enviados especiales y la lista de plumas colaboradoras eran de alto vuelo, entre ellos Antonio Machado, Julián Besteiro o Marcelino Domingo.

En 1937, la subida continua del precio del diario y la falta de papel en 1938 que se ha reducido hasta quedar en 2 hojas, sumen al diario en una depresión manifiesta en el deseo de evitar una derrota total. Tristeza, cansancio y resignación, silenciando la caída de Barcelona con una redacción desmoralizada y sabiendo que el fin estaba cerca.