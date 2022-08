La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha desvelado hoy que el gobierno municipal ha perdido más de 1,2 millones de euros en ayudas y subvenciones para ayudar a los más vulnerables de la ciudad de València. “Estamos ante un hecho gravísimo porque la incapacidad de gestionar del gobierno de Ribó no solo hace que el dinero no llegue a los barrios, sino que está afectando y teniendo consecuencias directas sobre los más vulnerables de ciudad que están viendo cómo pierden ayudas y recursos por la incapacidad de gobernar y gestionar de Compromís y PSPV”, ha afirmado Catalá quien ha pedido a Ribó “explicaciones por este nuevo fracaso en la atención a quien más lo necesita en esta ciudad”.

La portavoz del Partido Popular ha explicado que los 1,2 millones de euros que pierde el gobierno afectan tanto a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como a las personas en situación de riesgo de exclusión social. Concretamente, el gobierno municipal, según una carta de la Conselleria, produce “un ajuste económico y de personal” porque el inicio del Programa de implementación de itinerarios de inserción Social destinados a personas en situación de riesgo de exclusión social se ha retrasado medio año, pasando el presupuesto de 2.291.250€ a 1.130.000,00 € (personal 904.000 € y 226.000 € otros gastos), produciéndose a su vez una reducción del 75% del personal a contratar como técnicos de integración social y de perfil social.

Por otra parte, el gobierno municipal ha tenido que devolver 122.451 euros (120.578,88€ de subvención de la Generalitat y 1.873,10 en intereses) destinados a apoyo a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad o desprotección. El motivo, según un informe de los técnicos del Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento no ha incorporado los 7 nuevos profesionales con categoría de Técnico/a Superior en el Equipo Específico de Atención a la Infancia y a la Adolescencia, tal y como exigía el contrato programa de Servicios Sociales.

Para la portavoz municipal esta es una demostración más de que “este es un proyecto agotado, que sigue dejando pasar oportunidades en este caso para los más vulnerables. Estamos en un contexto de emergencia social y hay que ser diligentes y no hay prioridades, de ayuntamiento de Valencia no puede dejar perder 1’2 millones de euros”, ha apuntado. En este sentido, ha añadido que “no podemos ir quejándonos de que faltan recursos y cuando la Generalitat los da tener que devolverlos porque no somos capaces de gestionarlos”, añadiendo “Ribó ha de dar explicaciones por fallar a los más vulnerables, por fracasar en sus políticas sociales y por no estar atento a las oportunidades que nos dan otras administraciones”.

"Es lamentable ver cómo Compromís y PSOE son incapaces de mover un papel para gestionar las ayudas y subvenciones a los más vulnerables, pero en cambio tardan nada en aumentar hasta 140.00 euros la partida para los viajes del gobierno y de sus asesores. Sus prioridades demuestran que lo de rescatar personas es un eslogan caducado de la izquierda", ha afirmado María José Catalá.