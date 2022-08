Hasta 5 dependencias municipales carecen de aire acondicionado en plena canícula de agosto

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha vuelto a lamentar la dejadez del gobierno de Ribó con los edificios municipales. En esta ocasión, ha denunciado que el mercado municipal de Rojas Clemente acumula varios días con uno de los motores del aire acondicionado averiado, por lo que tan solo funciona “a medias” en pleno mes de agosto. “Nos hemos trasladado hasta aquí para conocer el problema de primera mano y, en efecto, los vendedores nos han traslado que desde hace varios días no tienen aire acondicionado en condiciones”, ha denunciado al respecto.

Así, el portavoz de la formación liberal ha lamentado la situación y ha exigido al gobierno de Ribó que solucione el problema antes de este mismo sábado, que es el día en el que los vendedores cerrarán sus puestos por las vacaciones de verano: “Lo mínimo que podría hacer el alcalde es asegurar a los profesionales que, a la vuelta de sus vacaciones, volverán a tener el aire acondicionado funcionando en las condiciones que se merece. Y, como muestra de buena fe, lo mejor que podría hacer es dejar que lo vean con sus propios ojos, con una solución antes de que tengan que marcharse”, ha demandado.

Del mismo modo, el portavoz de la formación liberal ha lamentado que tanto los vendedores como los consumidores tengan que soportar las altas temperaturas de agosto “tan solo porque el gobierno municipal no es capaz de mantener los edificios municipales en las condiciones más básicas de funcionamiento”. “No puede ser que la situación se haya alargado durante varios días y que el gobierno no haya hecho absolutamente para solucionarlo. Desde luego, es una absoluta vergüenza”, ha censurado.

“Y el problema ya no es solo la incomodidad de las personas. Es que además, según nos han trasladado, las instalaciones de refrigeración también están acusando las altas temperaturas que se registran en el edificio”, ha explicado Giner. En este mismo sentido, el portavoz de la formación liberal ha recordado que el mercado de Rojas Clemente arrastra desde hace meses serios problemas con el forjado del sótano. Asunto que, tal y como han indicado los profesionales, tampoco ha sido solucionado.

“Pero es que la cuestión va mucho más allá, porque este mercado no es el único edificio municipal que tiene el aire acondicionado estropeado en plena ola de calor. Ya tenemos constancia de más de cinco dependencias municipales que se encuentran en este mismo problema: dos centros de día para personas mayores, el centro de salud de El Palmar, el museo de la Semana Santa Marinera e incluso el museo la Almoina. ¿Y qué solución nos da el gobierno de Ribó? Poner ventiladores”.

“Entre eso, y el presidente del gobierno pidiendo que nos quitemos la corbata, parece que estemos ante una broma, pero no lo es. Esperemos que en esta ocasión se tomen un poco más en serio la situación y que den una solución no solo a los vendedores de este mercado, sino a todos los usuarios del resto de edificios que no cuentan con un sistema de refrigeración en condiciones”, ha concluido.