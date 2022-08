El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado de nuevo la dejadez del gobierno de Ribó con el proceso de restauración de la muralla islámica. En este sentido, ha criticado que el ayuntamiento no se haya planteado ni quiera la posibilidad de ampliar el presupuesto para poder contratar a más personal y, de este modo, asegurar la recuperación de los restos. “Llegados a este punto, lo que más nos tendría que preocupar es que se garantice la rehabilitación de una pieza tan importante para nuestro patrimonio”, ha indicado.

De este modo, ha calificado de “rácano” a Ribó por haber tomado el camino fácil de ampliar nuevamente los plazos sin buscar soluciones complementarias que aseguren la viabilidad del proceso de recuperación de los restos dentro de unos plazos razonables. “La restauración de la muralla musulmana tendría que haber estado acabada en junio de este mismo año, y ahora se retrasa hasta febrero de 2023. Si es por proteger el patrimonio, podría estar de acuerdo con que se alargue el tiempo que haga falta. Pero, en realidad, todos sabemos que el proceso podría ser mucho más ágil si este gobierno optara por tomar cartas en el asunto y hacer lo que tiene que hacer: poner encima de la mesa más presupuesto para contratar más personal”, ha propuesto.

“Desde luego, no tiene sentido prorrogar más de nueve meses las obras sin explorar soluciones alternativas y más operativas para solucionar el problema”, ha censurado. Además, Giner también ha cuestionado el futuro del centro de interpretación de la muralla, que era otro de los proyectos contemplados dentro de la restauración. “Y del centro de interpretación, tampoco se sabe nada. Lo lógico sería desatascar este proyecto mientras todavía están en curso los trabajos de recuperación de la muralla, para poder avanzar en paralelo y con un poco más de agilidad. ¿O qué pasa, que no van a iniciar la construcción del centro hasta que no se terminen las obras?”, ha cuestionado.

“La actitud totalmente pasiva e irresponsable de Ribó ante una situación tan seria nos parecen una vergüenza. Desde Ciudadanos, exigimos que se pongan en marcha todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección y puesta en valor de todo nuestro patrimonio histórico y cultural, tal y como hemos hecho con la Plaza de la Reina y como haremos en cualquier otra situación similar”, ha señalado.

Así, Giner también ha recordado que hay otros cuatro equipamientos culturales que todavía no se han puesto en marcha: “El centro cívico de la calle de la Reina lleva más de un año cerrado, aunque ya está terminado. El Matadero del Cabanyal también lleva tres años acabado y por el momento no se han puesto en marcha las actividades para las que se supone que fue previsto, como mucho se han dado algunas charlas. La Casa dels Bous lleva retraso, igual que la muralla islámica, y al edificio de Aben Al Abbar no se han empezado a llevar los utensilios de La Mostra”, ha enumerado.

“Nos parece cuanto menos llamativo, que haya tantos equipamientos culturales todavía a medio gas o sin acabar. ¿O es que el gobierno de Ribó está guardándose las inauguraciones y aperturas para el año electoral?”, ha concluido Giner.