El mercado municipal de Algirós tampoco tiene aire acondicionado

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha reclamado al alcalde Joan Ribó solucionar de manera inmediata los problemas que sufren los vendedores y clientes del mercado municipal de Algirós. “El aire acondicionado lleva 5 años fallando y estropeándose continuamente, y desde hace un mes directamente no funciona. Es una broma de mal gusto que Ribó haga un bando ofreciendo las instalaciones municipales para protegerse de las olas de calor cuando no es capaz de solucionar la falta de aire acondicionado en los edificios municipales. No sólo lo hemos visto aquí en el mercado de Algirós también en el centro de mayores de San Isidro donde llevan casi 5 años sin aire” ha afirmado Catalá.

La portavoz del PP que ha visitado el mercado municipal ha mostrado su apoyo a los vendedores que están recogiendo firmas ante esta situación inaguantable. “Necesitan el aire acondicionado para poder ofrecer bien sus productos, sobre todo, frescos, para poder trabajar en condiciones y para que los clientes puedan hacer sus compras sin sufrir esta ola calor”. Por otra parte, también ha pedido solución para las continuas filtraciones de agua que sufren algunas paradas del mercado: “Estos problemas hay que solucionarlos porque no pueden pagar la ineficacia en la gestión siempre los mismos, los vendedores”. “Desde el PP creemos y mucho en los mercados municipales, es un comercio de proximidad, en el que nos vamos a volcar” ha afirmado María José Catalá quien ha solicitado agilidad para la renovación de los puestos en los mercados municipales: “No se le puede poner trabas a quien hace un gran esfuerzo por mantener abierto un negocio”.