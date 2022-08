El ayuntamiento de València va a empezar a ofertar la pròxima semana (mediados de mes a mas tardar) una nueva forma de enterramiento para los difuntos de la ciudad: la urna-árbol. Consistente en una urna compostable, en la que estarán depositadas las cenizas del ser querido y que incluirá el plantón de una especie mediterránea. Para poder ser ubicada donde se desee, ya sea en un jardín o campo. "Es poético y es sostenible. Con el árbol que plantas reduces la huella de carbono: ese árbol absorverá el CO2 de la propia cremación". No es para hacer un bulevar "aunque no sabemos qué demanda va a tener, en los cementerios no tenemos espacio para plantar un bosque. Ha de ser la familia la que decidirá donde ubicarlo".

El servicio, de todos modos, se ampliará a aquel ciudadano de València que disponga de las cenizas de un difunto en casa y que quiera reubicarlo en un emplazamiento particular, más simbólico y dando una segunda vida. Roble, encina, carrasca y pino son las primeras especies mediterráneas de que se disponen y que se fortalecerán con las cenizas. Este servicio, que será gratuito para las familias, tampoco supone gasto para las arcas municipales, puesto que las urnas las proporciona la fundación de la empresa encargada de la gestión de residuos de las cremaciones. Los árboles los aporta el Ayuntamiento Así lo ha aseegurado el concejal del área, Alejandro Ramón, durante la visita realizada al Cementerio General para comprobar la última ampliación llevada a cabo en la sección 21: medio centenar de nichos sencillos -que ya han empezado a ocuparse- y que se unen a las nuevas y recientes tandas de columbarios, más de dos centenares, que permiten disponer ahora de una oferta suficiente para los próximos meses. "En el Cementerio general no tenemos problema de espacio ni de oferta porque hay mucha rotación". En la actualidad empiezan a caducar las primeras concesiones de 50 años, cuando, a causa del crecimiento de la población, los nichos dejaron de ser perpétuos. "Nuestra sorpresa es que se están produciendo muchas renovaciones de esas sepulturas, pero también se están registrando salidas". El Cementerio General dispone en la actualidad de más de 650 unidades de entierro disponibles para su utilización. En cualquiera de los casos, la proporción entre nichos convencionales y columbarios están en consonancia con la tendencia actual, en la que las cremaciones son más que el doble. En 2021 se cifraron en 5.356 cremaciones, frente a las 2.562 inhumaciones Obras en Benimàmet "Queremos que haya disposición en todos, incluyendo los más pequeños. Acabamos de hacer una obra en el Cabanyal y estamos haciendo otra en Benimàmet, que acabará la próxima semana" ha asegurado el concejal. Con todo, también advierte que estos camposantos no son infinitos. "En Campanar lo vamos a intentar, pero hay que tener claro que ya se acabó hace años. Allí hicimos 25 niños hace un par de años y eso ha estabilizado oferta con demanda. Simepre hay dos-tres nichos libres, pero hay que reeducar a la gente de que los cementerios de pueblo o de barrio están rodeados de construcciones, que no se pueden ampliar y que si no hay nichos salientes, no habrá oferta". Sobre Benimàmet aseguró que "estamos ya en la última sección. Querer más sería expandirlo". Repasando los camposantos volvió a tranquilizar que "el PAI del Grao lo respeta totalmente. Incluso cambiando el curso de viales. Nunca se ha planteado una reubicación" Campanar, el cementerio donde no cabe un alma Pico de enterramientos por en tiempo de calor No contabilizamos covid, pero es verdad que se siguen muriendo y reconoció que "en estas semanas, con el calor, hay un pico en el número de defunciones y de enterramientos. De la misma manera que lo veremos cuando llegue el frío".