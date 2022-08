Hace un año que el Ayuntamiento de València creó la figura de la Defensora de las Personas con Discapacidad, cuya titular es María Teresa Navarro. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha calificado de “todo un éxito” el primer año de funcionamiento de esta iniciativa, integrada en el Consejo Municipal de la Discapacidad, con el objetivo “de avanzar en la protección y la defensa de los derechos de estas personas en la ciudad de València”.

Las cifras de atenciones presenciales alcanzan las 103 en un año: 70 mujeres y 33 hombres. Según el tipo de discapacidad: 41 corresponden a discapacidad física; 7, orgánica; 6, visual; 2, auditiva; 16, enfermedad rara; 15, discapacidad intelectual; nueve, trastorno del espectro autista; 3, salud mental; 3, parálisis cerebral; 1, daño cerebral y otra, sordoceguera. En total, Navarro ha mantenido 53 reuniones, 31 con particulares y 22 con entidades del sector. Las consultas telefónicas han llegado a las 280. Por tanto, han sido 383 el total de atenciones prestadas, entre presenciales y telefónicas. “Se trata de unas cifras que muestran que existen dudas, necesidad de información, así como propuestas y sugerencias por parte de esta población. Con el Consejo Municipal de la Discapacidad y la defensora, este colectivo tiene ahora un canal de comunicación directo con el Ayuntamiento y una vía clara y directa para hacer llegar lo que consideren oportuno. Además, el Ayuntamiento dispone ahora de más información de primera mano para hacer mejoras en la ciudad y consolidar los derechos de las personas con discapacidad”, ha detallado la edila Isabel Lozano.

Los temas más frecuentes de consulta están relacionados con la accesibilidad universal (viviendas, entornos físicos inmediatos, eventos culturales, consultas médicas), la necesidad de mejorar el transporte adaptado, la necesidad de agilizar la concesión de licencias y permisos, el uso de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, la atención en los centros municipales de servicios sociales, la necesidad de agilizar la tramitación de prestaciones sociales, la brecha digital; la falta de recursos diurnos y residenciales para personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista, y problemas de inclusión educativa e inserción laboral, como la falta de adaptaciones y soportes.

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

Los objetivos que la defensora se ha marcado a corto plazo para el próximo ejercicio son: la creación de un procedimiento de urgencia en la resolución de documentación de licencias y permisos para las personas con discapacidad, la mejora de las pasarelas de las playas accesibles, favorecer el trabajo de las personas con discapacidad con apoyos especializados, favorecer políticas fiscales que mejoren el poder adquisitivo para compensar el mayor gasto de las familias, campañas institucionales de toma de conciencia y sensibilización, y formación en materia de discapacidad, accesibilidad universal, trato adecuado y ayudas.

Navarro ha asegurado que su primer año como defensora no ha sido fácil: “Primero, poner en funcionamiento el despacho, con una gran cantidad de trabajo desde el primer momento, porque las necesidades que tenemos las personas con discapacidad y sus familias son muchas; pero después de este primer año, siento una gran satisfacción de haber podido ayudar, asesorar y escuchar a cada persona con discapacidad y a las familias, de todas he aprendido; al igual que de todas las asociaciones que he recibido”.