Las obras del futuro túnel ferroviario del canal de acceso para soterrar las vías de Cercanías y alta velocidad entre los barrios de Malilla, la Creu Coberta y Sant Marcel·lí obligan a desviar un kilómetro del colector sur. Esta última infraestructura hidráulica, construida entre 1968 y 1970, " discurre por la avenida Giorgeta, la calle Pianista Amparo Iturbe hasta el cruce con la calle Joaquín Benlloch, vía que recorre en dirección hacia el sur. El colector es de grandes dimensiones y actualmente cruza por debajo las actuales vías en superficie. El túnel proyectado para soterrarlas es "incompatible con el colector actual que impide el cruce de ambas infraestructuras se pueda resolver en esta zona", según refleja el proyecto constructivo del nuevo canal de acceso ferroviario.

Cómo resolver el cruce de ambas infraestructuras, la hidráulica y la ferroviaria, ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para los ingenieros de Adif y del Ayuntamiento de València. "Las grandes dimensiones de este colector, así como la complejidad técnica que supone ya de por sí el desvío de cualquier conducción de agua que funciona por gravedad, ha hecho que se requiriesen numerosos estudios de detalle en todos los proyectos en los que se ha planteado alguna actuación sobre la vía en este entorno".

La solución se encontró tras una catarata de informes entre ambas administraciones. En mayo de 2018 el "Estudio de viabilidad del nuevo canal de acceso" ya "recogía la información de todos los proyectos y estudios realizados con anterioridad, en relación con la afección al colector y su reposición". En ese mismo año, los ingenieros de Adif comenzaron a coordinarse con los responsables del Ciclo Integral del Agua de València, responsable de esta infraestructura. Se realizaron "campañas de toma de datos" y, finalmente, en mayo de 2019 el "Informe de viabilidad para el desvío del colector sur” concretó "tres opciones de trazado de la reposición del colector y sus características", según refleja el proyecto de construcción. El Ciclo Integral del Agua respondió con otro “Informe sobre la reposición propuesta del colector sur por la construcción del canal de penetración ferroviario para la nueva estación central” en el que elegía una de las tres opciones, que es la que finalmente se ejecutará. El último “Análisis del diseño hidráulico de la reposición del Colector Sur” elaborado por el Ciclo Integral del Agua es del pasado mes de mayo.

La opción seleccionada diseña un nuevo trazado del colector sur "a la altura de la avenida Giorgeta, en una longitud aguas arriba suficiente para poder adosar el colector a las pantallas del canal ferroviario, antes de su paso por la calle Pianista Amparo Iturbi", según refleja el proyecto construtivo del canal de acceso. "Una vez pegado el colector al canal ferroviario, éste discurre a la altura de las vías actuales del AVE Madrid-Valencia, paralelo al canal ferroviario por el oeste en una longitud de 800 metros, hasta cruzar diagonalmente el canal ferroviario". Los cambios más relevantes de trazado se producirán en su nuevo tramo final que irá por el camí del Assagador del Morro y la avenida Fernando Abril Martorell, donde hay unos 150 metros coincidentes con fachadas de edificios".

En total se tendrá que reconstruir 1.904 metros de nuevo colector, "adaptando los radios mínimos de 32,5 metros con objeto de minimizar los fenómenos de sobreelevaciones y pérdidas de carga en las curvas, así como la formación de vórtices". Inicialmente el nuevo colector irá a una cota soterrada de 4,95 metros y en el entronque final a 2,18 metros.

Al ir pegado a las pantallas del futuro canal de acceso, "las posibles afecciones derivadas de la construcción del colector no aportan un cambio sustancial. La cota de excavación de la pantalla [del futuro túnel] es independiente de la existencia o no de la reposición del colector, es decir, aunque no fuera necesaria la reposición del colector, la cota de excavación y la cota del muro pantalla sería la misma", señalan los ingenieros de Adif que han redactado el proyecto de construcción.