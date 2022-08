Los principales estamentos falleros criticaron ayer lo que consideran «una instrumentalización política» de la figura de las Falleras Mayores de València, Carmen Martín y Nerea López, cuya imagen protagoniza los carteles de la campaña municipal para promocionar la renovada plaza de la Reina, tras su reciente reapertura.

Tanto el presidente de la Interagrupación de Fallas Guillermo Serrano como el de la Federación de la Sección de Especial Rafa Mengó apuntan que con esta acción publicitaria «se ha instrumentalizado» la imagen de las máximas representantes de la fiesta «de forma partidista» y con fines políticos. Lo mismo opina el presidente de la Agrupación de la Seu-Xerea-El Mercat Tono Fagoaga: «no me parece bien que Junta Central Fallera haya autorizado esto porque la figura de la Fallera Mayor debe estar por encima de estas cosas».

Mengó afirmó a Levante-EMV que ha hablado con otros presidentes de Especial que comparten su visión de que «no es muy decoroso» utilizar de esta forma a Carmen y Nerea. «Mezclar fiesta con política de esta manera no me ha gustado» porque «las fallas somos fiesta, cultura y tradición, y nos tiene que dar igual el color de quien esté en el gobierno». A título personal matiza que no es «correcto» ilustrar «una propaganda de una inauguración» con las falleras mayores.

En cuanto al juego de palabras que emplea el lema publicitario - «Disfruta-la Reina!», haciendo alusión al carácter de reinas de ambas representantes, Mengó entiende que no se ha hecho «de una manera acertada».

Guillermo Serrano, por su parte, considera «chocante» que se utilice la imagen de Carmen Martín y Nerea López «por parte de una concejalía -en alusión a Movilidad Sostenible y al concejal Giuseppe Grezzi- que nunca ha tenido una imagen positiva de las falleras mayores». En esa línea, Serrano reclamó que si las fallas «dan una buena imagen de València, que no se utilice la buena imagen de las mismas solo cuando interese».

Por su parte, el presidente de la agrupación de La Seu-Xerea-El Mercat no ve con buenos ojos que se asocien las Falleras Mayores a una actuación urbanística «polémica» como es la reforma de la plaza de la Reina. Aparte de las críticas de estos cargos falleros, la campaña sí gusta a otros colectivos.

Los consumidores, a favor

Por ejemplo, el secretario general de la Unión de Consumidores Vicente Inglada «no ve ningún problema» en que las falleras mayores protagonicen esta publicidad. «Siempre que ellas lo consideren oportuno», dice. «Como referentes sociales» está de acuerdo con que participen en actividades de interés público y de hecho «les pediría a ambas y a la Junta Central Fallera» que se involucren más «en iniciativas para promover hábitos saludables, el ahorro energético o el cuidado del medio ambiente».

Por último, la presidenta de la Federación de las Asociaciones de Vecinos Mª José Broseta «está de acuerdo» con que se hagan campañas de promoción más allá de la opinión de cada cual sobre la obra y de quién la protagoniza.