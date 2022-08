El grupo municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado hoy la baja ejecución de los fondos Edusi para la rehabilitación del barrio del Cabanyal. En este sentido, el concejal de la formación liberal, Narciso Estellés, ha recordado que el proyecto se empezó a gestar entre los años 2016 y 2017, “sin embargo, estamos a mediados de 2022 y la ejecución es tan solo del 18%. Una cifra desoladora que no solo vuelve a demostrar la poca capacidad de este equipo de gobierno para ejecutar inversiones, sino también su bajo compromiso con un barrio que se prometió recuperar como reclamo electoral”, ha indicado al respecto.

Así, Estellés ha explicado que, por el momento, tan solo se han ejecutado 4,8 millones de los 27 que estaban previstos para el año 2022. “Esto nos vuelve a dar una pista muy clara: acabará el ejercicio y muchos proyectos seguirán parados o, como mucho, en un estado muy incipiente que todavía se demorará años en estar terminado”, ha lamentad. Así, el edil ha detallado que todavía quedan pendientes proyectos de “gran relevancia” para el Cabanyal, como por ejemplo la rehabilitación del Teatro El Musical, la creación de un centro de ocupación y formación, o incluso la construcción de una escuela infantil de primer ciclo.

“Ninguno de ellos está iniciado, salvo en este caso la escuela infantil, que por el momento se ha presentado un diseño. Aunque ni siquiera han empezado las obras”, ha explicado. En este sentido, ha lamentado que el gobierno municipal de Compromís y PSPV intente “engañar” a los valencianos dando cifras confusas que no se corresponden en absoluto con la realidad de la aplicación de Edusi en el barrio del Cabanyal. “Salen sacando pecho, diciendo que ya se están en proceso de ejecución 36 de los 45 proyectos. Mentira. En ejecución están solo 23”, ha explicado.

“El resto se encuentran en redacción de pliegos, en contratación o con el proyecto recién aprobado. Pero eso no es ejecución, así que, pedimos que se dejen de mentiras para tapar la incompetencia que ha arrastrado este plan desde sus inicios. Un plan que recordemos que está financiado con fondos europeos y que en su momento estuvimos a punto de perder, precisamente, porque no se estaba ejecutando al ritmo que exigía la Unión Europea. Por suerte, hemos conseguido una ampliación de los plazos hasta diciembre de 2023 por la pandemia y crisis posteriores. Pero, desde luego, no por la gestión de este gobierno”, ha indicado al respecto Estellés.

“Exigimos al equipo de gobierno que se ponga al día con la ejecución de los proyectos Edusi y que dé al barrio del Cabanyal la regeneración que merece. Las excusas y echar las culpas a la anterior etapa del PP sobre la situación del barrio ya no valen de nada. El gobierno formado por PSPV y Compromís lleva ya siete años en el poder, así que le pedimos que se haga responsable de las carencias del Cabanyal y que ejecute de una vez por todas los proyectos europeos, que tendrían que estar acabados en 2019”, ha concluido.