«Venimos a cenar al Paseo Marítimo de Pinedo en verano desde hace 30 años»

Buscar un lugar alejado de la ciudad, disfrutar de la playa o compartir tiempo en familia, son algunas de las actividades preferidas durante el verano. Para muchos valencianos, cenar frente al Skyline del Puerto de València se ha convertido en la mejor opción para combatir el calor durante las vacaciones.

Ricardo Gimeno, quien lleva varias décadas reuniéndose junto a su grupo de amigos en el Paseo Marítimo de Pinedo, asegura que para él, «cenar a la fresca» se ha convertido en una tradición: «Venimos por lo menos desde hace 30 años, nos acercamos porque se está más a gusto y apagamos un rato el aire acondicionado. Si nos apetece nos bañamos y si no, nos quedamos aquí. Solemos venir a cenar y a jugar al parchís o al dominó. También veníamos cuando los niños eran pequeños».

Por su parte, Manuel Criado, mantiene esta costumbre junto a su hija y su nieta: «Acudimos a cenar cuando podemos en verano. Para no estar en casa, preparamos algo fácil y nos juntamos en familia. Llevo viniendo desde que mis hijas eran pequeñas». «Además de combatir el calor, esto no se paga con dinero», añade. Para la mayoría, hacer frente a las temperaturas y cambiar el entorno habitual, son los principales motivos para elegir este sitio: «Nos acercamos un par de veces al año, los días que hace calor. Cambiamos el aire acondicionado por esto», afirma Lola Femenía, quien cena junto a su marido.

Algo que también destacan quienes acaban de descubrir este lugar: «Es la primera vez que vengo, me he acercado con mi hijo y con mi nuera. Hemos venido porque en casa hacía mucho calor y hemos pensado en ir a la playa. Mi hijo pesca y nos hemos traído la comida para cenar con mi nieto y estar a «la fresca». Aquí pasas un rato agradable, no hay mucha aglomeración, estás con la familia, juegas al parchís, te distraes de la rutina, del trabajo y del estrés», explica Montse Maqueda. Como Miguel Lozano, y sus amigos, que huyeron de la noche tropical de Quart de Poblet «para disfrutar de la brisa del mar».

Tan cerca como el Paseo Marítimo de Pinedo son muchos los valencianos que disfrutan de un trocito de paraíso. Se sientan frente al mar, después de cenar a la fresca, y se olvidan del terrible calor de la ciudad.