El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia Fernando Giner ha lamentado el abandono de La Lonja y ha emplazado al alcalde Joan Ribó a reabrir la sala de La Torre. “El pavimento de la sala de La Torre de La Lonja se reparó hace tras años, pero no hemos visto que el espacio se haya abierto al público. Del mismo modo, también hemos detectado nuevas deficiencias como, por ejemplo, las deficiencias en el techo del Salón Dorado, o los desperfectos del tejado del Salón Columnario, que ahora mismo se encuentran tapados por plásticos”, ha lamentado en respecto.

Así, ha recordado que la Lonja es un edificio declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. “El Ayuntamiento de València debería tener más sensibilidad con este inmueble, que no está precisamente bien cuidado ni cuenta tampoco con dinero en los presupuestos municipales para arreglar las deficiencias del salón dorado. Un salón que, quiero recordar, utilizó la delegación de Patrimonio Histórico para presentar el libro del 25 aniversario de la declaración de la Unesco. La Lonja no es solo ‘postureo’, también hay que cuidarla como se merece. Por eso, pedimos a Ribó que haga las gestiones necesarias para iniciar, lo antes posible, la reparación del techo”, ha indicado.

“Y ya de paso, que abra la sala de La Torre, porque hace tres años que se reparó el pavimento y, a día de hoy, los visitantes todavía no pueden disfrutarla”, ha explicado, y ha recordado que la inversión para esas obras alcanzó los 50.000 euros. “Desde el equipo de gobierno siempre tienen una excusa para no hacer los deberes. En este caso, que la escalera de caracol por la que se accede no es muy accesible. Pero vaya, que no se diferencia demasiado de la de las Torres de Quart, que resulta que sí que está abierta”, ha continuado Giner al respecto.

“Por no hablar de los plásticos en el tejado del salón columnario, que se colocaron en mayo con motivo de las fuertes lluvias y ahí siguen. Más de tres meses y todavía no consta que hayan ido a repararlo”, ha denunciado.

Por su parte, la concejala de la formación liberal, Amparo Picó, ha añadido: “Durante el año pasado se celebró el 25 aniversario de La Lonja como Patrimonio de la Humanidad, pero no se ha invertido ni un euro en reparar los daños. Si todo lo que este gobierno puede hacer por la Lonja es un libro y unas charlas, deja mucho que desear”, ha concluido.