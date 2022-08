València ha perdido 11.500 plazas de aparcamiento en los últimos 7 años

València ha perdido cerca de 11.500 plazas de aparcamiento en toda la ciudad de Valencia en los últimos 7 años, lo que supone un 17% menos que en 2015. El dato, correspondiente a diciembre de 2021, afecta tanto a las plazas de estacionamiento libre en superficie, en las calles y plazas, como a las de zona ORA, previo pago, sea en azul o en naranja.

Las políticas para cambiar la movilidad en la capital valenciana, mediante la transformación de los espacios urbanos en nuevas zonas peatonales, además del nuevo sistema de estacionamiento de la ORA, ha provocado una reducción de plazas libres, que ahora son de pago, bien, azules, o bien naranjas.

En cuanto a los espacios pintados en blanco, hay 10.000 plazas de aparcamiento libre menos en la capital valenciana que cuando el alcalde Joan Ribó accedió a la vara de mando. Los distritos donde más plazas se han reducido son: L’Eixample, que ha perdido unas 2.000; el Pla del Real, 1.500; y Extramurs con 1.400 menos. En Ciutat Vella, hay 400 menos, la práctica totalidad.

Respecto a la zona azul y naranja, donde hay que pagar en los famosos parquímetros de la ORA, también ha sufrido una disminución del 17%. En 2015 había 8.862 espacios y ahora hay 7.327, por tanto, 1.535 menos.

Ahora bien, está previsto que en los próximos años se multipliquen las plazas azules ya que se pasará de las 5.349 actuales a 10.349, en 4 años. Esto implica que para estacionar en numerosos barrios de la capital, donde antes era gratis, a medio plazo, habrá que pagar.

A partir de estas cifras, hay que recordar que en septiembre, el Ayuntamiento de València va a poner en marcha el estacionamiento exclusivo y preferencial en Russafa para los vecinos. Los residentes van a tener ventajas para aparcar pero el resto de ciudadanos no podrán hacerlo (verde) o tendrán horarios más reducidos que ahora (naranja).

En cuanto al nuevo sistema de la ORA,instaurado en la zona azul de toda la ciudad desde junio del año pasado, se ha ampliado el horario de pago a los ciudadanos y en barrios donde antes no se pagaba, ahora hay que hacerlo también sábado por la tarde. Respecto a 2021, ahora se tiene que pagar una hora más, hasta las 21 horas; y el período de la comida (de 14 a 16 horas, que antes era gratis) también es de pago en días laborables. No sólo aumentan las franjas horarias en las que se debe pagar sino que también hay barrios donde antes no se pagaba zona azul y ahora sí se tiene que hacer. Por ejemplo, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, los vecinos han visto cómo antes sólo se pagaba por zona azul en horario de mañana y de lunes a viernes, y ahora tienen que pagar todo el día, incluidos los sábados.