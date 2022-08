Dudas y sorpresas en Ciutat Vella por los cambios para aparcar

Vecinos, comerciantes y empresarios de Ciutat Vella Nord han acogido con «sorpresa» la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionamiento en zona verde, que excluye a los no residentes de la posibilidad de aparcar en la zona interior de la denominada Área de Prioridad Residencial. Además, han criticado que no se haya hecho «una campaña de comunicación» para informar a los ciudadanos que se ven afecfados por esta medida.

Un portavoz de Amics del Carme, entidad que está de acuerdo con la medida implantada por el Ayuntamiento de València, desde mediados de julio, lamenta que la señalización horizontal y el pintado de las plazas verdes se haya realizado «con una desinformación total». «Hemos estado reivindicando este cambio pero se ha ejecutado de forma tan torpe que provoca malestar en los vecinos», pues añade este residente «nadie nos ha preguntado ni comentado nada».

Otro propietario de un negocio de la zona, explicaba a Levante-EMV que él mismo ha advertido a varios residentes del barrio «que ya pueden solicitar la tarjeta verde porque mucha gente lo desconocía». Este portavoz de Unión Gremial subraya además que los restauradores y los comerciantes del distrito «que no estén empadronados», no pueden obtener el permiso ni para aparcar ni para circular por la APR lo que les genera multitud de molestias.

Otra fuente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha añadido que la concejalía de Movilidad Sostenible «falla en la comunicación, y se lo hemos dicho muchas veces». «Las autoridades tienen que ser insistentes y hacer mucha comunicación» porque es su responsabilidad a la hora de acometer esta transformación tan notable en la ciudad. Por su parte, fuentes municipales señalaron que el ayuntamiento «ha informado puntualmente en la web oficial, en la ORA y en notas de prensa», entre otros canales. Además, remitieron al amplio comunicado publicado en mayo tras la Mesa de Movilidad en el que se explicó a los actores implicados que se iba a aplicar en próximas semanas la nueva zona verde, y el resto de cambios. Con todo, en esa nota de prensa no se anunció la fecha de entrada concreta. Fue en una de julio, del día 25, cuando el gabinete de prensa municipal explicaba que 222 vecinos de Russafa se han sacado la tarjeta para aparcar a partir de septiembre en la nueva zona verde. En las últimas tres líneas de esa nota se anunciaba que en Ciutat Vella ya estaba en marcha. De hecho, ayer el ayuntamiento confirmó que ya se está sancionando a quienes aparquen en los espacios reservados a residentes y aclararon que la medida está en vigor desde el 12 de julio. «Los actuales distintivos de residentes son válidos para identificar el vehículo, por lo que las personas que ya lo tienen no necesitan realizar ningún trámite», añadieron estas fuentes. Este aspecto, por ejemplo, era una de las dudas que tenían los vecinos y comerciantes consultados por este diario.

Por contra, la concejala del PP Julia Climent criticó que el gobierno municipal «está implantando la zona verde en Ciutat Vella durante los meses de verano cuando muchos residentes están de vacaciones y sin una buena campaña de información». «Esto ha provocado -dijo- el desconcierto de vecinos y comerciantes cuando han llegado a sus residencias y desde el PP desconocemos si ya se está multando por aparcar en las zonas verdes».

Por último, el líder de Ciudadanos Fernando Giner no entiende «esta fijación de Ribó y Grezzi con Ciutat Vella. Primero con las cámaras en la APR y ahora vetando las plazas de aparcamiento en superficie para los no residentes. Esto no va a ayudar a pacificar el tráfico, solo va a servir para expulsar al resto de los valencianos del casco histórico». Además, «están cometiendo el mismo error que ya cometieron con las cámaras. Apenas se informó y el resultado ha sido una recaudación espectacular en multas, más de 70.000 euros hasta mediados de julio», recordó.