El contrato para el cobro de las multas de tráfico se atasca otra vez por un recurso

La licitación del servicio de gestión de los expedientes sancionares por infracciones de tráfico y el cobro de las multas de la ciudad de València, con un presupuesto de 7,2 millones de euros y cinco años de duración, se atasca de nuevo por el recurso presentado por la empresa Servicios de Colaboración Integral contra los pliegos de licitación. El contrato para la gestión de las multas, en manos ahora de Martínez de Gestión, lleva cinco años prorrogado lo que supone mayores costes para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de València sacó a licitación el contrato en 2017 pero fue recurrido y anulado. El 1 de julio volvió a licitar el contrato, que de nuevo ha sido recurrido. Hay que recordar que la puesta en marcha de medidas como el Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella ha disparado en poco tiempo el número de multas en la ciudad. Hasta el 21 de julio se han remitido 89.790 sanciones que supondrán unos ingresos de 5,4 millones de euros para el ayuntamiento.

La recurrente advierte de que el presupuesto de licitación es insufiente para prestar el servicio. Señala además la falta de actualización de los precios conforme al IPC en cuanto a costes de personal, a lo que el ayuntamiento replica que «la revisión de precios» con arreglo al IPC no resulta «admisible». Los precios de los contratos del sector público no se rigen por este parámetro y son objeto de revisión periódica según lo que marca la Ley de Contratos.

Entre las novedades del servicio se incluye la posibilidad de pagar con tarjeta de crédito en las oficinas de la empresa gestora algo que hasta ahora solo se podía hacer en la web municipal o a través del banco. Los pliegos valoran además de la propuesta económica otros criterios como el número y distribución de locales de gestión de multas, el uso del valenciano por parte de los empleados así como la colocación de más cajeros de pago de los previstos en el pliego. También la apertura vespertina del servicio para mejorar y acercar el servicio a la ciudadanía.

La recurrente considera que el presupuesto de licitación resulta deficitario pues no cubre el importe de los costes laborales derivados del personal a subrogar ni las eventuales mejoras, a lo que el ayuntamiento responde con la jurisprudencia que avala que al tratarse de criterios netamente técnicos gozarían de una discrecionalidad propias de los órganos de contratación siempre atendiendo a criterios de eficiencia y de evitar el enriquecimiento injusto de las empresas. Responde además el ayuntamiento que no procede incluir en el presupuesto base de licitación los eventuales costes de despido de los trabajadores que excedan del número requerido, porque «despedirlos es una opción del empresario que resulte adjudicatario que podría no hacerlo».

Los costes de indemnización, añaden los servicios jurídicos municipales, «carecen de toda vinculación con la prestación que realiza el adjudicatario y recibe la entidad contratante, no pudiendo por tanto incluirse en el precio del contrato, dado que no se está remunerando prestación alguna». La empresa considera además que la póliza de seguro de responsabilidad civil exigida, que asciende a 8,7 millones de euros, es desproporcionada. El ayuntamiento admite en este caso que la citada cifra ha sido fruto de un error en los pliegos de condiciones que ya fue subsanado rebajando la póliza a 1,5 millones de euros.

El ayuntamiento rechaza así el recurso, salvo en la parte de la póliza que sí es estimada. La empresa podría ahora impugnar ante el contecioso la decisión de la administración local.