El concejal de Deportes, Javier Mateo, lamentó ayer la decisión de la Liga de Fútbol Femenino de mantener la sede en Madrid rechazando así la propuesta de la Generalitat y el Ayuntamiento de València de traer la sede a València, en concreto, a la residencia de deportistas de élite de la Petxina, cerrada y sin uso desde hace dos años. Aunque el ayuntamiento asegura no tener todavía constancia oficial por parte del Consejo Superior de Deportes, Mateo volvió a tender la mano a la Liga "por si se lo vuelven a plantear". "València lleva el deporte femenino por bandera con dos clubes de primer nivel de fútbol y es muy buena candidata", destacó el concejal de Deportes y presidente de la Fundación Deportiva Municipal durante la visita que realizó con la vicealcaldesa, Sandra Gómez, al Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de Judo de Benimaclet que acoge el Judoka Olympic Trainig y que congregó a más de 600 judokas de 30 países en València.

Tras el rechazo a la propuesta de uso de la residencia de deportistas de la Petxina como sede de la Liga de Fútbol Femenino, Mateo insistió en el cierre de la misma y apuntó que ha sido una dotación que ha dado muchos problemas. En 2014 cambio el reglamento de los Centros de Alto Rendimiento y dejo de ser requisito tener residencia para los deportistas. Se abrió la posibilidad de soluciones de "alojamiento conveniadas", explicó Mateo. En estos años la residencia de la Petxina "había perdido su objeto inicial" que era alojar a deportistas de élite que "no podían acceder porque no tenía precios públicos". "Hubo problemas de impagos de gas, luz y agua y de falta de mantenimiento" por parte de la última empresa concesionaria, lo que provocó que no hubiera casi uso", sostiene el concejal. Es un contrato dijo Mateo que "viene de la época pasada del PP" y (María José) Catalá, la portavoz de los populares en el ayuntamiento que ha anunciado que reabrirá la residencia si gobiernan, "ante la falta de propuestas de futuro nos quiere llevar al pasado".

El concejal de Deportes destacó que la residencia de deportistas de la Petxina forma parte de un “modelo fraudulento que caracterizó la etapa del PP, detrás del que no había nada más que impagos y deudas". La residencia, afirma Mateo, dejo de tener uso y "acabó siendo un fracaso”. Mateo aseguró que el Ayuntamiento de València “continúa trabajando para que la ciudad sea un referente deportivo en la innovación y la salud” por eso se plantea impulsar un "hub" tecnológico vinculado al deporte que podría ubicarse en la residencia para deportistas de élite de la Petxina, sin uso desde hace dos años.

Además de la residencia de deportistas abierta en 2003 y vinculada al CEAR de la Petxina también cerró hace años el centro médico por falta de rentabilidad.