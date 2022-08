Compromís advierte al PSOE que la tasa turística se aplicará en toda su extensión

El vicealcalde Sergi Campillo (Compromís) contestó ayer a la vicealcaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) y le advirtió que València aplicará la tasa turística en toda su extensión, una vez se recuperen los niveles económicos anteriores a la pre-pandemia, tal como se prevé en el acuerdo aprobado en les Corts Valencianes por las fuerzas progresistas del Govern del Botánic y como dice el acuerdo plenario ratificado en el ayuntamiento por ambos socios de gobierno. «Desde Compromís tenemos claro que vamos a cumplir a rajatabla el pacto al que llegamos tanto en les Corts Valencianes como en el Ayuntamiento de València sobre la aplicación de la tasa turística para los visitantes de nuestra ciudad. Hay que recordarlo. Esta tasa sólo la pagan los turistas. Ni, por supuesto, la industria turística», remarcó Campillo.

De este modo, Campillo y Compromís rechazaron la propuesta que hizo el miércoles Sandra Gómez de que la tasa turística solo la paguen actividades contaminantes o sin impacto positivo en el empleo como los cruceros o los apartamentos turísticos. «Lo que pedimos a todos los partidos que firmaron ese acuerdo -subrayó Campillo en alusión a los socialistas- es que seamos serios y no modifiquemos el acuerdo. Y por supuesto, en nuestra ciudad vamos a aplicarlo tal cual», subrayó el número 2 de la coalición valencianista.

Una vez se hayan recuperado los niveles prepandemia, matiza Campillo, «lo que vamos a hacer es aplicar la tasa turística una vez aprobada la proposición de ley en les Corts Valencianas y desde luego la vamos a aplicar a todos los alojamientos turísticos de nuestra ciudad, porque nadie va a dejar de venir a València por pagar uno, dos o 2,5 € por noche, como no ha pasado en ninguna ciudad de Europa, donde se aplica esa tasa desde hace muchísimos años, como no ha pasado tampoco en Cataluña y en las Islas Baleares, donde no ha habido una disminución, sino un aumento de visitantes».

Para Compromís, esta tasa «prestigia nuestro destino, prestigia a nuestra ciudad, porque nos iguala a la inmensa mayoría de sitios europeos que ya la tienen».

Respecto al planteamiento de sus socios de gobierno, el vicealcalde aseguró que esta nueva condición que se ha puesto encima de la mesa «de que solo se aplique la tasa turística a apartamentos turísticos y a cruceros, desde luego no estaba en el acuerdo y por lo tanto nosotros vamos a cumplir el acuerdo y exigimos también que se cumplan los términos a los que llegamos». «Tampoco tiene ningún sentido discriminar entre tipos de alojamiento», añadió.

Por lo tanto, en Compromís, exigió Campillo, «lo que pedimos es cumplir lo acordado y lo acordado, está claro. Teníamos que esperar a recuperar los niveles de pandemia de visitantes en nuestra ciudad y esa era la única condición. Y aparte, la proposición de Ley de les Corts Valencianas, deja muy claro cuál es el coste por alojamiento y ese es el acuerdo que Compromís va a cumplir».

«Hay flexibilidad suficiente»

Por su parte, la vicealcaldesa socialista defendió que la regulación autonómica sobre la tasa turística «deja a los ayuntamientos la flexibilidad suficiente» para aplicar la medida como consideren oportuno. Sandra Gómez consideró que este es un asunto cuyo debate «tendremos en el siguiente mandato» para crear «una propuesta, que iremos modulando dentro del gobierno municipal». En todo caso, insistió que el gravamen es susceptible de aplicarse a cualquier actividad turística aunque dijo que la norma cita textualmente «los cruceros».

La oposición rechaza el tributo

Por otro lado, la concejala del PP María José Catalá señaló que València «no puede ser la capital de la turismofobia de la Comunitat Valenciana». Por eso, insistió en que si llega ser alcaldesa, «al día siguiente» dejará de aplicar esta tasa porque «no creo que la ciudad la requiera ni la necesite». De hecho, añadió que los populares, si gobiernan, procederán «a derogar el marco regulatorio, que está en proceso de tramitación en les Corts».

En la misma línea, Ciudadanos consideró «absurdo» poner «una tasa a los cruceros y apartamentos turísticos». «Nosotros -apuntó el concejal Fernando Giner- nos oponemos a cualquier impuesto nuevo. Ya hay demasiados».

El puerto defiende a los cruceros

Por último, la responsable de cruceros del Puerto de la ciudad Francesca Antonelli, en unas declaraciones realizadas a Radio Valencia, defendió la riqueza que generan los miles de cruceristas que cada año visitan València. Antonelli resaltó que la «sostenibilidad social» de este turismo náutico está demostrado y añadió que los cruceristas «son además futuros turistas, porque muchos de ellos vuelven más tarde a la ciudad».