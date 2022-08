Mientras estén en marcha los trabajos de remodelación y actualización del Museo Histórico Municipal, que está previsto finalicen el próximo mes de febrero, algunos de sus fondos se pueden ver en otros espacios culturales municipales. Es el caso de la espada y armas del rey Jaime I o los planos del Pare Tosca y Antonio Manceli, que ahora se encuentran en el Museo Histórico de València. La cartografía de la ciudad de Espinosa de los Monteros y la partitura del Himno regional han vuelto al Palacio de Cevelló, donde permanecerán definitivamente.

El Museo Histórico Municipal contiene los símbolos y reliquias más referentes de la historia de València. Todos los objetos que custodia están catalogados como bienes de interés cultural. La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, ha explicado que "durante las obras, que cuentan con un presupuesto total de 1,28 millones de euros, se ha optado por dos líneas de actuación, dependiendo de si las piezas son transportables o conviene que continúen en el museo”. Así, el grueso de las que se pueden trasladar han ido al Museo de Historia de València, como los planos de Tosca y Manceli, de 1704 y 1608, respectivamente; el relicario de San Jorge; el Pendón de las Proclamaciones o la espada y armas de Jaime I. La Senyera de 1928, que sale en procesión cada 9 de Octubre, se puede visitar en el Salón de Cristal.

Por otro lado, la cartografía de València de Espinosa de los Monteros, datada en 1853, ha vuelto al Archivo Histórico, localizado en el Palacio de Cervelló, de donde proviene, junto con la partitura del Himno regional y un documento de Isabel II. "Ninguno de ellos regresará en la casa consistorial porque no tienen cabida en el nuevo proyecto museístico". Glòria Tello ha aclarado que “no se está haciendo una simple mejora de las instalaciones, sino que esta actuación supone un replanteamiento integral, que contempla la creación de un nuevo discurso expositivo, que permitirá a los visitantes comprender lo que se cuenta”.

En cuanto al retablo del Juicio Final de Van der Stock y los lunetos de la antigua casa de la ciudad, se han mudado temporalmente a la sala de exposiciones de la planta baja, porque formarán parte de una exposición que se ofrecerá en otoño. Los 46 grabados de la Sala de Vistas de la Ciudad, datados entre finales del siglo XVIII y mitad del siglo XIX, se han guardado en el Museo de la Ciudad hasta que concluya la rehabilitación, al igual que otras obras menores.

La Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales también ha aprovechado la reforma del Museo Histórico para llevar la figura de San Miquel arcángel al Instituto Valenciano de Conservación y Restauración (IVCR+i), para restaurarla. Se trata de una escultura de cartón-piedra del siglo XV que formaba parte de los tesoros de la desaparecida casa de la ciudad y que presentaba un nivel importante de degradación.

Obras que continúan en el museo

Otros fondos se han quedado en el museo por las dificultades para moverlos, con todas las medidas de protección. Concretamente, la Senyera histórica y el Pendón; las esculturas de Jaime I, San Andrés, San Tomás de Villanueva y San Vicente Mártir, así como los dos armarios de la antigua iglesia de Santa Rosa y la columna de la capilla de la Sangre.

Según ha recordado la regidora Tello, “el Museo Histórico no era fácil de comprender por los visitantes y sus instalaciones hacía mucho tiempo que no habían sido actualizadas, de manera que, ante esta necesidad, desde la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales se encargó al Premio Nacional de Diseño Dani Nebot la redacción de un proyecto para remodelarlo”. El proyecto incorpora una sala de recepción, de la que no disponía, y recoge un nuevo diseño expositivo, nuevo mobiliario, nueva distribución, nueva iluminación, nueva climatización y nueva rotulación.

Las salas quedarán estructuradas por temas: sala 1, Quiénes somos?, dedicada a nuestros símbolos y señas de identidad; sala 2, Dónde estamos?, centrada en el territorio, la ciudad, el río, la huerta, la Albufera y el mar; sala 3, De dónde venimos?, donde tendrán protagonismo los reyes, las leyendas y los documentos fundacionales, y sala 4, Nuestros recuerdos, sobre los recuerdos de la ciudad y el actual edificio del Ayuntamiento. “Queremos ofrecer a la ciudadanía un museo mucho más comprensible, accesible y con unas instalaciones actualizadas”, ha remarcado Tello.