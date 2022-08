El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha criticado hoy que el retraso en las obras de repavimentación en la calle Martínez Ferrando, en uno de los laterales del Mercado de Colón, se retrasará hasta finales de noviembre, lo que “impactará directamente en los comercios de la zona en plena campaña del Black Friday así como en la campaña de Navidad”.

Giner explica que, al tratarse de unas obras en el entorno de un Bien de Interés Cultural, como es el Mercado de Colón, estas deben cumplir con una serie de condiciones concretas. A este respecto, critica que el proyecto ya sufrió un informe negativo en octubre de 2021 por parte de la Conselleria “porque no reunían coherencia con el resto del entorno”, por lo que se decidió que "el material a utilizar para la pavimentación de la calle Martínez Ferrando debía provenir del mismo origen que el que se ha utilizado en las calles circundantes de L’Eixample con el fin de que no cambie de tonalidad". El portavoz liberal lamenta que “esa misma reflexión no la hubieran hecho en su momento, porque habría evitado un retraso que va a traer consecuencias para los comercios de la zona en las dos campañas más importantes del año”.

“La obra debía haberse iniciado el 13 de julio y debía concluir el 13 de septiembre. Sin embargo -señala Giner- ahora nos dicen que la empresa adjudicataria no empezará a recibir el material por parte de los proveedores hasta septiembre”. “Esto supone un retraso ya de entrada y, en el mejor de los casos, no terminarán hasta finales de noviembre, lo que va a suponer un problema para esta zona eminentemente comercial, dado que impactará directamente con la campaña del exitoso Black Friday y en la propia campaña de Navidad”, ha señalado.

El portavoz de Cs ha criticado que “el Ayuntamiento, en el expediente, trata de justificarse diciendo que en la redacción del proyecto no se podía prever problemas de suministro de material ni de su transporte. Las excusas de mal pagador a las que nos tienen acostumbrados Ribó y su equipo de gobierno ¿Acaso el Ribó aún no sabe que el Mercado de Colón es un bien protegido y que, por tanto, debe cumplir unas condiciones para cualquier intervención en su entorno?".

“Aunque la intervención no fuera junto al propio mercado protegido, el sentido común y la estética más elemental dictan un entorno común y uniformado con el pavimento del resto de L’Eixample y Pla del Remei, así como para el resto de elementos como el mobiliario urbano o las farolas, por ejemplo”, añade Giner. “Es más, llevamos meses defendiendo que esa imagen armonizada se extienda también hacia el Paseo de Ruzafa, la calle Colón e incluso hasta la propia Plaza del Ayuntamiento a fin de que todo el centro comercial de la ciudad guarde una imagen uniforme”.

Por otro lado, Giner ha señalado que "este retraso añade una nueva polémica entre los vecinos de la zona, por ser esta misma calle en la que el Ayuntamiento quiere instalar uno de los mercadillos de venta directa para agricultores. Proyecto que cuenta con el rechazo absoluto de vecinos y, sobre todo comerciantes”.