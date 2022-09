La finca de Orriols sufrió otro pequeño derrumbe en noviembre

La finca de Orriols que lleva 8 años con un andamio después de que se desplomara la balconada de la primera y segunda planta, ha sufrido recientemente en noviembre, el desprendimiento de una parte de la cornisa en el cuarto piso. Los vecinos denuncian que no se actúe con urgencia, por parte de la administración, a pesar del peligro que supone vivir en el inmueble que está afectado gravemente por la aluminosis.

Hace 8 años, el edificio situado la calle Padre Viñas del barrio de Orriols sufrió el derrumbe de los balcones de los dos primeros pisos. Desde entonces los residentes conviven con un andamio en su fachada mientras la aluminosis que afecta a la finca continúa empeorando. Antonio Sánchez y Teresa Estellés, vecinos de la última planta, han explicado que en noviembre del año pasado la cornisa de la ventana de su dormitorio sufrió un desprendimiento: “Eso ha cedido y ha caído y no ha matado a nadie de milagro”, ha asegurado Sánchez. “Se lo comuniqué a la administradora y tanto ella como el arquitecto solicitaron hacer el proyecto por partidas, pero el ayuntamiento contestó que como era una obra de importancia, una obra mayor, no se podía hacer así”.

Los vecinos denuncian que el ayuntamiento no haya agilizado el proceso para comenzar las reformas cuanto antes a pesar del peligro que supone para los ciudadanos, que conviven con el miedo al derrumbe del inmueble y la aparición constante de humedades producidas por la aluminosis. "Cuando llueve las paredes se ponen totalmente negras, tienen que actuar también arriba en la terraza porque cuando empieza a llover ya sabemos que en la fachada va a salir humedad'', ha explicado Teresa Estellés. “Tal como está, y cada día que pasa, hay más probabilidad de que haya un accidente porque se está deteriorando. La importancia de que hagan la rehabilitación no está solamente en los balcones, sino en la impermeabilización porque la humedad está calando sobre toda la estructura”, ha añadido.

Por este motivo, los vecinos temen que, durante los próximos meses, la gota fría termine provocando un derrumbamiento en el edificio: “Ahora en septiembre y octubre van a llegar las lluvias y el proyecto se va a volver a paralizar. Nos dijeron que cuando pararan las lluvias comenzaría la reforma, entonces no sabemos cuando va a empezar”.

Por otro lado, han indicado que el andamio facilita la posibilidad de que personas ajenas a la finca accedan a cualquiera de las viviendas: “Desde la cornisa, saltas aquí y estás dentro de mi casa sin forzar nada”, ha afirmado Sánchez, algo que ha confirmado Estellés: “Sabemos que pueden entrar cuando quieran y como quieran, no podemos hacer más”.

Por su parte, John Schereiber, inquilino del tercer piso ha explicado que durante estos 8 años la suciedad se ha ido acumulando en el andamio, lo supone un problema de falta de higiene para las familias: “Ayer por ejemplo, toda el agua de la lluvia torrencial entró dentro, hay que cerrar todas las puertas. El torrente choca con los hierros del andamio y entra agua sucia, barro. Esto se ha llenado de polvo y a saber lo que hay ahí. Además se crea más moho de la que había antes”.

Los vecinos, que recuerdan al detalle el momento en que parte de la vivienda se desplomó, solicitan que las administraciones agilicen el proceso para iniciar con la reforma antes de que se produzca un accidente. “Fue un milagro que no hubiera nadie debajo”, ha asegurado Pilar Albiñana.

"Es una vergüenza estar como estamos. Aquí se reúne la gente de noche bajo el andamio. Esto es insalubre, vivimos personas no animales. El ayuntamiento dice que tiene otros expedientes antes, pero esto es algo fuera de lo normal", ha explicado Roberto Guijarro, otro afectado.

"Una cosa es reformar una finca que está bien, pero quieren reformar y no tiene tanta prisa, pero esto tiene aluminosis y empeora cada vez, así que es una cuestión con urgencia", ha añadido el portavoz del colectivo José Martínez.

Urbanismo no aclara cuándo se le dará la licencia de obras a la finca

Un portavoz de la concejalía de Urbanismo del ayuntamiento negó ayer que haya "ningún retraso en la concesión de este permiso" para la finca de Padre Viñas 60 y lamentó que se confunda "el número del expediente asignado con el número de licencias sobre los que trabaja el departamento". Sin embargo, las fuentes consultadas por Levante-EMV no han sabido aclarar cuándo se va a conceder el permiso de obras a la finca afectada por aluminosis y con graves daños estructurales .

Los vecinos aseguran que un funcionario de Urbanismo les informó de que tienen el expediente número 1703, y ayer, fuentes municipales señalaron que ese número es el número de expediente pero que no se corresponde con las licencias pendientes de otorgar que hay por delante de la de este inmueble.

Más allá del número del documento, los residentes critican que no se prioricen casos como este. "Hemos estado esperando porque no teníamos dinero. Durante 6 años no se habían hecho bien las cosas, ahora hace 2 años que llevamos a esta administradora que lo ha impulsado y ahora tenemos el presupuesto. En febrero solicitamos la licencia, en marzo pagamos los 10 mil euros y sin embargo, han contestado que va para largo porque hay muchos expedientes delante", ha explicado. "¿Tenemos que esperar a que se caiga otro balcón?", ha afirmado otro vecino.

En este sentido, fuentes de Urbanismo han contestado que desde el servicio confirman que la comunidad de propietarios "dispuso de licencia para acometer las obras a través de un expediente con fecha de 2015 que, sin embargo, caducó en 2021 sin que se realizara ninguna actuación".

La caducidad de esta licencia motivó la presentación de una nueva solicitud, "presentada en mayo de este año al servicio de Licencias que ya está asignada a un técnico y que se resolverá cuando disponga de todos los informes favorables si toda la documentación presentada es correcta".

Igualmente, desde Urbanismo "lamentan que se haya confundido el número del expediente asignado con el número de licencias sobre los que trabaja el departamento". En este sentido, recuerdan que el trabajo desarrollado desde 2015 y las medidas específicas adoptadas por la delegación "han conseguido que los expedientes pendientes de resolver se reduzcan de manera drástica".

"En la actualidad hay apenas 1.200 licencias pendientes de resolver por parte del Ayuntamiento de València frente a los más de 10.150 existentes en 2015 que heredó este gobierno como consecuencia de la mala gestión del Partido Popular", afirman fuentes del departamento de urbanismo. Además, en la actualidad "transcurren entre seis y ocho meses para tener un primer informe urbanístico frente a los 18 meses que tardaba el PP tan sólo para asignar un técnico".

Frente a los 4 arquitectos que había en el servicio en 2015, ahora en 2022 ya hay 12, es decir, "que se ha triplicado el número de arquitectos. Además, se han simplificado los trámites, se han digitalizado los expedientes y se han adoptado diferentes medidas para agilizar la concesión de licencias", subrayan las mismas fuentes.