Los comerciantes apoyan el recorte del horario de las luces navideñas y mantener la pista de hielo

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico ha reclamado hoy al Ayuntamiento de València que cree una mesa con los agentes sociales (vecinos, comerciantes, hostelería, etc...) para la planificación de la decoración de las calles cara a la próxima campaña navideña, un periodo clave en ventas para el sector, en la que se puedan debatir las nuevas medidas de ahorro energético que han puesto sobre la mesa, dentro del plan estatal de contingencia para el ahorro energético, la conselleria de Economía y la de Transición Ecológica, en concreto, el recorte en un 20% del alumbrado navideño.

La posibilidad de reducir el número de luminarias con el objetivo de ahorrar más en la factura de la luz es de entrada rechazado por los comerciantes del centro histórico. "València ya es una de las ciudades que menos alumbrado navideño pone sobre todo si nos comparamos con otras ciudades como Madrid y no digo Vigo", destacaron fuentes de la citada asociación, que si valora la posibilidad de reducir el tiempo de encendido. "El horario se puede ajustar, el comercio no necesita que las luces estén hasta la 1 de la madrugada, con tenerlas hasta las 11 sería suficiente", apuntan. Como sea los comerciantes se oponen a un apagado selectivo de las luces, como plantean Economía y Transición Ecológica, con el objetivo de ahorrar porque eso se traducirá en una merma de atractivo para los clientes y por tanto de las ventas.

Los comerciantes recuerdan que ante lo limitado del alumbrado navideño que instala en la plaza del Ayuntamiento y aledañas el actual gobierno de coalición del Rialto, formado por Compromís y PSPV, los comercios decidieron suplementar con alumbrado navideño extra sus negocios asumiendo el coste. "Si no generas trasiego y atraes a los clientes no se producen compras", insisten, al tiempo que aseguran que el comercio del centro histórico "salva el año durante la campaña de Navidad". "Es fundamental la campaña navideña" y en el mismo sentido no tienen previsto renunciar en aras de rebajar el consumo energético ante la escalada de precios prevista para este invierno por la crisis energética y la guerra en Ucrania a la ya tradicional pista de hielo en la plaza del Ayuntamiento. "La pista de hielo tiene un impacto económico en el comercio muy positivo porque atrae todos los días a mucha gente". De momento, la pista de hielo "la vamos a mantener", apuntaron fuentes de la asociación de comerciantes que recuerdan que ya el año pasado se logró reducir el consumo porque se instalaron equipos más eficientes y además la energía utilizada proviene de las denomiadas fuentes "verdes".

Preguntada por las declaraciones de la concejala de Gobierno Interior, Lluïsa Notario, sobre la posibilidad de recortar el horario y la cantidad de luces navideñas la vicealcaldesa, Sandra Gómez, asegura que el ayuntamiento "debe dar ejemplo" de ahorro. "Es importante que todas las administraciones hagamos un esfuerzo para contribuir al ahorro energético como están haciendo los vecinos ya con medidas como no bajar tanto la temperatura del aire acondicionado". La reducción del IVA del gas anunciada por el Gobierno también va a contribuir y es una medida que "ha de servir de inspiración al resto de administraciones".

Por su parte, la organización de consumidores UCE-CV destacó que "como usuarios y clientes nos parece que todas estas medidas van en la buena dirección de ahorro de energía y dentro de la línea establecida por el Ministerio de Transición Ecológica". Sobre la reducción de un 20% en el alumbrado navideño, el secretario de la UCE-CV, Vicente Inglada, aseguró ayer que "estos pequeños gestos contribuyen a fomentar el ahorro que luego repercutirá en nuestro día a día". Es más prioritario, añadió Inglada, "evitar situaciones mucho peores por falta de suministros. "Lo importante en el ámbito del comercio para los clientes y los usuarios es la capacidad económica de compra y de disponer de liquidez para poder comprar". "Por mucho adorno que se ponga si no disponemos de recursos no hay mejora económica que pueda beneficiar al comercio" . Más que adornos, apuntó Inglada, "es necesario dar ayudas al pequeño comercio y compensaciones económicas para los consumidoras y clientes más vulnerables".