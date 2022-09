La Asociación Vecinal y los Huertos Urbanos Vecinales Autogestionados de Benimaclet han criticado "la falta de diálogo e información por parte de la concejalía del Ciclo Integral del Agua, respecto a la desconexión de los ramales de las acequias que riegan la huerta de Benimaclet".

En la reunión mantenida con la concejalía meses atrás, "ésta se comprometió a mantenernos permanentemente informados sobre las actuaciones a llevar a cabo", informa el colectivo vecinal.

"No ha sido así, y ha tenido que ser la noticia aparecida en Levante-EMV la que nos ha puesto al día", lamenta Paco Guardeño, portavoz de la entidad.

"Esa falta de diálogo conlleva que a día de hoy no sabemos con exactitud con qué agua estamos regando (si con fecales o no), y nuestra entidad no tiene capacidad de saber la calidad del agua, aunque ayer pudimos comprobar que el agua de riego bajaba completamente limpia", finaliza esta fuente.