Pulso patronal-Adif por el soterramiento de las vías

El pulso que mantienen la Confederación Nacional de Constructoras y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a cuenta de las «cláusulas anticorrupción» incluidas en los contratos de obra pública ha supuesto un frenazo al esperado soterramiento de las vías del tren (canal de acceso ferroviario) de València justo en el momento en que la infraestructura parecía coger velocidad «de crucero». El recurso de la CNC ante el Tribunal de Recursos Contractuales contra la licitación del canal de acceso por las cláusulas antifraude compromete la financiación europea para esta infraestructura, que además de saldar una deuda histórica es pieza clave del corredor mediterráneo.

En la polémica ha terciado incluso el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, quien no entiende la judicialización de un obra «excepcional» y estratégica del corredor mediterráneo que no puede sufrir más retrasos porque peligran las ayudas europeas. A pesar del acuerdo entre las tres administraciones (Estado, Generalitat y Ayuntamiento) para costear a pulmón los 453 millones de euros de la obra, nadie duda de que los 160 millones de los Next Generation son clave. Boira, tras conocerse el recurso presentado por las constructoras contra la licitación del canal del acceso ha pedido a la patronal que no anteponga el interés particular al interés general.

Adif blinda cada vez más sus contratos para evitar las penalizaciones de Bruselas y las grandes constructoras han perdido el miedo a pleitear con la administración porque si un juez les prohibe contratar con el sector público en España pueden marcharse fuera. Para algunas como Dragados, con mucha presencia en otros países, la obra pública en España supone una pequeña parte del negocio. «Si en España se las castiga, se van fuera».

Boira destaca que Adif debe velar por unos plazos y unas condiciones y más tratándose del corredor mediterráneo, donde existe interés general. València se juega 190 millones (también se incluyen en las ayudas la reforma de la Estación del Norte recurrida también por la CNC). «Los plazos son los que son y estamos en una situación excepcional». «Es una obra compleja y no estamos para retrasos». El túnel ferroviario tiene que estar en 2026.

La patronal ha recurrido en toda España 16 obras públicas por las cláusulas anticorrupción, pero admiten que la impugnación del canal ferroviario en el centro de València «ha molestado mucho». Las presiones llegan de todas partes, apuntan fuentes de la patronal, que aclara que el principal motivo de discordia es el «efecto retroactivo» de las penalizaciones desde el momento en que se prohiba a una empresa contratar con el sector público por prácticas contrarias a la libre competencia. «Te pueden prohibir contratar con el sector público a partir de un momento, pero no con carácter retroactivo», defienden fuentes de la patronal. Con las cláusulas que ha introducido Adif «te pueden parar la obra y quedarse la fianza antes de que haya una sentencia judicial».

En julio pasado, la Comisión Nacional de la Competencia penalizó a seis grandes constructoras por practicas contrarias a la libre competencia, entre las que se incluyen las ofertas de resguardo, la eliminación de ofertas, asignación de mercados o rotación de ofertas.

Las constructoras, sin embargo, justifican prácticas que hasta ahora eran habituales y que ahora están bajo sospecha. «Si hay una UTE entre empresas se tendrán que reunir las veces que haga falta para hablar de la obra, de los precios y costes, de las partes que han de subcontratar para hacer determinados trabajos especiales como ocurre con el refuerzo de las zapatas del puente de Giorgeta», apuntan en el sector de la construcción.

La posibilidad de resolver los contratos por la declaración de prohibición de contratar sobrevenida no es una cuestión novedosa, ya que tiene sus antecedentes legales y judiciales, y no sólo la recoge Adif en sus pliegos, sino que también lo hace el Ministerio de Transportes en los suyos, también recurridos por las empresas constructoras, apuntan en fuentes próximas al ente gestor.

Las constructoras se revuelven contra las cláusulas de control de su actividad por parte de la Comisión Nacional de la Competencia cuyas inspecciones se han multiplicado con el gobierno de Pedro Sánchez, advierte el sector, que cifra en más de 600 las resoluciones sancionadoras del citado órgano contra empresas por vulneración de la libre competencia. La mayoría, añaden, han sido anuladas por la Audiencia Nacional.

Fuentes próximas a Adif señalan que las cláusulas antifraude son mandato europeo, se incluyen en los contratos de obra pública desde 2019 y se ajustan no sólo al ordenamiento jurídico vigente y a las resoluciones dictadas por los tribunales, sino también a la exigente demanda social de lucha contra el fraude y la corrupción.